La bellezza italiana batte quella spagnola e americana

Il fascino della bellezza italiana conquista ancora. Soprattutto d’estate. Secondo un sondaggio della piattaforma di ricerca viaggi Momondo, 24.700 le persone intervistate, anche quest’anno gli Italiani non si sono smentiti. Siamo considerati i più belli, primi in classifica su 23 Paesi coinvolti. Battendo anche gli Spagnoli, che però si piazzano al secondo posto.

La bellezza italiana non si supera: lo dicono italiani e stranieri

Sarà l’attenzione per la moda e per l’aspetto fisico, o per l’atteggiamento solare e amichevole che ci contraddistingue in ogni situazione. Fatto sta che siamo noi Italiani, infatti, i primi ammiratori di noi stessi. Moglie e buoi dei paesi tuoi, insomma. Infatti il 34% ammette di esserne attratto anche durante le vacanze, riconoscendoci una marcia in più.

Ma cosa pensano gli stranieri della bellezza italiana?

Sono gli Austriaci a conquistare il posto di principali ammiratori stranieri degli Italiani, con il 30% delle preferenze. Al secondo posto gli Svizzeri, con il 27%. Al terzo posto gli Inglesi: il 20% di loro è maggiormente attratto da noi. Le attenzioni degli Italiani ricadono anche sugli Spagnoli, favoriti dal 26% degli intervistati. Ma anche sui Brasiliani (17%), che superano gli Americani, scelti dal 14% degli Italiani.

Eppure la condizione anagrafica cambia le carte in tavola. I ragazzi più giovani, tra i 18 e i 22 anni, adorano gli Americani, posizionandoli al secondo posto con il 26% delle preferenze. A seguire gli Spagnoli, che ottengono il 21% dei giudizi favorevoli. Ma anche per loro nessun dubbio, i migliori sono i connazionali, che rimangono i più ammirati da ben il 34% dei giovanissimi.