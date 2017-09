Da oggi Marte si piazza in eccellente trigono in segno di Terra: è tempo di risultati concreti, di azioni efficaci e precise per raggiungerli, di decisioni importanti. In questo senso anche la Luna in bel sestile azionerà l’intuito per darela giusta direzione a tutta questa nuova energia

colore: Terracotta

Janis Joplin, Summertime