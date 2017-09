L’INGREDIENTE DELL’INSALATA DI CANNELLINI – I fagioli sono dei legumi originari dall’America Latina. Ne esistono più di 300 specie, tra colori e grandezze, tutte ricche di proteine e minerali, di fibre e vitamine. Questi sono poveri di acqua (10%) e ricchi di proteine (25%), glucidi e fibra. Contengono anche tanti minerali, come ferro, potassio e sodio. Nonché tante vitamine, come la B, E, K, J e PP. Questa ricchezza aiuta le ossa, i muscoli e il sistema nervoso, saziano bene grazie all’alta percentuale di carboidrati, aiutano l’intestino grazie all’apporto di fibre e alla buccia, e hanno un basso indice glicemico.

LA RICETTA Insalata di cannellini, datterini dolci e lattuga di mare

LA DIFFICOLTA’ bassa

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – 800 gr di Cannellini in scatola bio, 400 gr di datterini dolci, 40 gr di lattuga di mare, 20 gr di olio Evo, sale e pepe a piacere.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 15 minuti

LO SVOLGIMENTO Scolare e sciacquare i cannellini dall’acqua di cottura. Tagliare i datterini in 4 parti. Condire i datterini e la lattuga di mare con olio, sale e pepe. Aggiungere i cannellini e aggiustare eventualmente di sapore.

LA FIRMA DELLA RICETTA Claudio Di Dio è socio e chef in BistròBiò (www.bistrobio.eu), locale aperto nel 2015 in zona Garibaldi a Milano, luminoso e curato, arredato in stile provenzale e con cucina a vista. Qui il menu varia di stagione in stagione, di settimana in settimana, in base a quanto la terra produce ed è disponibile presso le aziende fidate. Ed è formato da sole materie prime biologiche e vegetali. Chef Claudio ha studiato a Ghita della FunnyVeg Academy con chef Simone Salvini.