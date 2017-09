LaPresse Demi Lovato: ma che è?? LaPresse Katy Perry: il vestito ancora ancora... ma vogliamo parlare del trucco? LaPresse Normani Kordei e Dinah Jane delle Fifth Harmony: a partire da sinistra sono la prima e la terza... una peggio dell'altra. LaPresse Nicki Minaj: fa più orrore il 'vestito' o la scarpa? Difficile dirlo... LaPresse Hailey Baldwin: non sapeva cosa mettersi, così ha deciso di andare nuda. LaPresse Olivia Munn: se hai il suo fisico puoi permetterti quasi tutto... ma non di mortificarti con un vestito del genere! LaPresse Vanessa Hudgens: un abito davvero originale, per non dire semplicemente orribile. LaPresse Alessandra Ambrosio: stendiamo un velo pietoso sugli stivali... Almeno abbinati al pessimo vestitino. LaPresse Bebe Rexha: magari lasciamo perdere le geometrie quando hai quelle curve? LaPresse Paris Jackson: anche lei non aveva più nulla da mettersi, così ha optato per mutande e reggiseno. A volte la semplicità... LaPresse Fortuna che sotto a quell'inesistente vestito c'è il corpo mozzafiato di Heidi Klum. LaPresse Amber Rose: una reinterpretazione del look di Morticia Adams che non avremmo mai voluto vedere. LaPresse Chantel Jeffries: il mini abito bronzo metallizzato non si poteva vedere neanche negli anni... figuriamoci oggi.

MTV Video Music Awards, che sviste!

Gli MTV Video Music Awards 2017 hanno dato di che parlare. Non c’è che dire. Soprattutto in fatto di look. Abiti troppo succinti, troppo trasparenti o semplicemente troppo brutti. Le sviste alla serata più prestigiosa di MTV non sono state poche o di poco conto.

MTV Video Music Awards 2017

Da Nicki Minaj, che si conferma regina di look improbabili, a Katy Perry, sempre un po’ eccessiva e sopra le righe. Scoprite quali star si sono vestite molto male durante la serata del 27 agosto nelle foto che seguono. Secondo voi chi ha scelto l’outfit peggiore?

