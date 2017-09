Il matrimonio fa bene al cuore e c’è un perché

Il matrimonio fa bene al cuore, è un elisir di lunga vita e non in senso metaforico. Infatti è sperimentato il livello di beneficio per il nostro organismo. A sostenerlo non è un guru spirituale, un tradizionale fan dei rapporti duraturi, ma la scienza. A sorpresa, il matrimonio proteggerebbe da patologie vascolari.

Il matrimonio fa bene al cuore

A rivelarlo è un articolo del Daily Mail online.

Secondo lo studio citato dal magazine, le persone sposate hanno il 14% in più di possibilità di sopravvivere a un attacco cardiaco rispetto a una persona single. Questo sarebbe dovuto al fatto che vivere in due incoraggia l’adozione di uno stile di vita più sano da parte della coppia. Con benefici personali e individuali.

L’autore dello studio, il Dr Paul Carter della Aston University di Birmingham, ha dichiarato: ‘Il matrimonio e il fatto di avere un partner rappresenta un aiuto psicologico ed emotivo in diversi modi’.

Matrimonio che fa bene al cuore: lo studio

Per arrivare a tale conclusione lo studio ha analizzato il profilo di alcuni pazienti tra il 2000 e il 2013. Tutti ricoverati in passato in ospedale. Il gruppo di osservazione aveva in precedenza sofferto di un attacco di cuore o possedeva fattori di rischio in questo senso. Poi il gruppo è stato classificato secondo lo stato civile. I coniugati sopravvivevano nel 14% in più dei casi. Nei pazienti con diabete e pressione alta la percentuale era invece del 10%.

“La natura della relazione è importante ed esiste evidenza del fatto che lo stress e gli eventi stressanti, come il divorzio, siano connessi a patologie cardiovascolari”.

“Abbiamo anche scoperto che i pazienti divorziati con un’alta pressione arteriosa avevano meno probabilità di sopravvivere rispetto a pazienti con le stesse patologie ma in coppia”.

L’altro autore dello studio il Dr Rahul Potluri ha aggiunto: “Gli infarti sono eventi devastanti. E’ importante che i pazienti ricevano il necessario supporto. Una moglie è una figura davvero molto coinvolta nel processo di cura”.