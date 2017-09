La miglior barlady del mondo arriva dal Canada

È canadese la miglior barlady del mondo. Kaitlyn Stewart, del Royal Dinette di Vancouver, è la vincitrice di Diageo World Class 2017. La finale di una delle più importanti gare mondiali per bartender si è tenuta a Città del Messico. E ha visto oltre 10.000 partecipanti provenienti da 57 Paesi diversi. Kaitlyn ha conquistato i giudici con i suoi cocktail a base di prodotti Premium di Diageo. Tra questi il Tanqueray No TEN.

Kaitlyn Stewart: la miglior barlady del mondo

Tra i 55 barman giunti da tutto il mondo in Messico per la finale, solo quattro sono arrivati alla finalissima. Kaitlyn è riuscita a superare numerose sfide dimostrando di saper creare un cocktail integrando il meglio delle tecniche culinarie a quelle della miscelazione.

La gara Mex ECO dedicata alla consapevolezza ambientale a livello globale, mira a trovare un approccio green al mondo della miscelazione. Dalla prima sessione di gare che ha ridotto i concorrenti da 55 a 10, la miglior barlady del mondo è passata al ring del Lucha Libre. Si tratta di una prova a tempo che prevede la preparazione in 6 minuti di 6 classici della miscelazione. Consentito un piccolo tocco personale al cocktail.

Da qui la canadese è passata al Los Elementos, la fase finale della competizione, alla quale hanno accesso solo i migliori 4 bartender. La sfida consiste nella creazione di 4 cocktail ispirati ai 4 elementi della terra. Kaitlyn avrà la possibilità di viaggiare per il mondo in veste di Diageo Reserve Brand Ambassador. Inoltre parteciperà in veste di giudice a diversi concorsi. La miglior barlady del mondo entra di diritto a far parte del WORLD CLASS Hall of Fame.

Bartender: il professionista del cocktail

Non solo dietro il bancone. Quella del Bartender è una vera e propria professione che richiede requisiti fondamentali. Oltre a preparare cocktail e servire clienti, il Bartender è un manager capace di gestire un servizio o un intero locale. È un venditore, uno showman e molto spesso anche uno psicologo.

Diventare Bartender esige una dura preparazione e un costante training. La formazione professionale non può escludere un periodo di istruzione in cui vengono impartite le nozioni pratiche e teoriche. Il periodo formativo è fondamentale, tanto da essere spesso ripetuto da molti aspiranti Bartender per meglio apprendere le tecniche di base. Oltre alla formazione c’è l’allenamento costante effettuato con le attrezzature del mestiere.

Il Bartender è un professionista specializzato nella preparazione di bevande alcoliche: cocktail, long drink e simili. É noto all’estero anche come mixologist. Uno degli errori più comuni è quello di confondere il Bartender con il barman acrobatico. Negli anni ‘90, con la diffusione dei corsi di American Barteding in Italia, gli studenti imparavano il “flair system”. Si tratta di una tecnica che, a livelli avanzati si trasformava nel bartending acrobatico, detto “flair bartending”. Un po’ quello che abbiamo imparato a vedere grazie a Tom Cruise in Cocktail.

Il Bartender lavora con un approccio più moderno, con tecniche che velocizzano la preparazione dei cocktail. Una figura adatta a gestire ambienti con maggiore affluenza di clientela, in qualunque parte del mondo ci si trovi.

Il concorso

La missione di WORLD CLASS è quella di ispirare a bere meglio e delineare il futuro del drinking, a casa come al bar. Il concorso è organizzato da Diageo Reserve, la divisione di Diageo che segue brand prestigiosi come il whisky single malt Talisker e Lagavulin, il rum Zacapa, o il gin Tanqueray No TEN.

Ogni anno, circa 10000 professionisti provenienti da 57 paesi diversi, vengono valutati tramite selezioni a livello nazionale. I bartender capaci di creare cocktail originali che rispondono alle tematiche lanciate dal concorso, arrivano alla finale internazionale.