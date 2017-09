iStock Supervisori militari di primo livello iStock Addetti alla logistica iStock Tecnici e meccanici automobilistici iStock Militari addetti alle operazioni strategiche e alle armi aeree iStock Tecnici chimici iStock Militari in genere, rango non specificato iStock Pet sitter iStock Assistenti bibliotecari iStock Tecnici di ingegneria iStock Tecnici diagnostici

Matrimonio e divorzio: i lavori più rischiosi. Un matrimonio può finire per svariate ragioni. A quanto pare, il lavoro è una di queste. Almeno secondo quanto riporta il sito statunitense sull’occupazione Zippia.

Matrimonio e divorzio. Lo studio

I ricercatori hanno esaminato i tassi di divorzio specifici basati sulle posizioni lavorative individuali all’età di 30 anni. Hanno scoperto che tre diversi posti di lavoro in ambito militare si trovano nelle prime dieci carriere peggiori per il matrimonio. Molti altri ingegneri e tecnici compongono il resto dell’elenco. Ad ogni modo è bene ricordarlo: ogni matrimonio è diverso. Quindi, anche se tu o il tuo coniuge avete una carriera che si trova nelle categorie “peggiori”, non state a preoccuparvi troppo.

Fonte: goodhousekeeping.com

ROTTURE AMOROSE IN VISTA CON QUESTI QUATTRO SEGNALI