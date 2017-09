Scarpe donna: suola alta che passione

Eleganti e comode le scarpe a suola alta di Melissa e Peperosa. Per una donna sempre in grado di esprimere una forte personalità

La passione per la suola alta contagia le collezioni della stagione autunno inverno. Da Peperosa a Melissa le scarpe rivelano un universo femminile che, a giusta ragione, mette in luce una grande personalità. Utilizzando da un lato calzature seducenti e marcatamente femminili. Ma optando anche per le scarpe ispirate a forme eleganti da uomo. I mocassini, derby e francesine diventano simboli del femminismo, o delle correnti underground degli anni ’50. Con cui la donna rivendica la propria rivoluzione sociale.

La suola alta di Peperosa

Peperosa mette in risalto il concetto che per essere femminile la donna non deve necessariamente esibire il tacco alto. Il brand di Fusignano riconosce la centralità di lavoratrici, mamme, mogli moderne. Che vivono intensamente la giornata sollecitate da mille impegni professionali e familiari. La scarpa ideale è quella comoda, elegante ed adatta a tutte le circostanze. Per cui il richiamo alle forme eleganti da uomo non è affatto un caso. Mocassini, derby e francesine, vengono rivisitate con la suola alta. Un omaggio alle creepers degli anni 50’, così ricche di personalità ma altrettanto comode. Il colore dominante è il nero, arricchito da tocchi di luce. Ma riemergono tipici varianti invernali come il marrone e il redivivo verde. Torna in auge anche l’effetto vernice.

Il femminismo di Melissa

L’anima più ribelle e femminista contraddistingue lo stile di Melissa, marchio brasiliano da sempre protagonista di eccellenti partnership. Gaultier, Thierry Mugler, Vivienne Westwood e Zaha Hadid, solo per citarne alcuni. L’universo femminile di Melissa è rappresentato dalla nuova collezione Flygirl. Ispirata ad una moda libera e rispettosa delle diversità, in cui la donna è la protagonista di una continua trasformazione. Fem, In e Ine – acronimo di Ferminine, ovvero femminile in inglese – sono i 3 mood della collezione. Nella parte Ine emerge con forza il modello Panapana. Un mocassino con suola alta ad effetto carrarmato. Lo stile tomboy, o maschiaccio, è perfetto per un rientro aggressivo alla vita quotidiana. Ma anche comodo per la base anti scivolo ideale per il ritorno al lavoro. E’ disponibile in cinque varianti: azzurro, beige, nero e rosa nude con suola glitter a contrasto in oro o argento.. Prezzo a partire da 99 €.