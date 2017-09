Shawn Mendes mania: nuovo idolo dei Millennials

Dopo Justin Bieber, a far impazzire le teenager è un’altra popstar canadese: parliamo di un giovane cantautore e musicista, classe ’98, venuto alla ribalta a soli 15 anni come Youtuber. Impossibile non aver memorizzato il suo nome: la Shawn Mendes mania ha fatto il giro del mondo. Guai a non conoscerlo. Potreste essere bacchettati dai Millennials che, invece, lo adorano.

Impazza la Shawn Mendes mania

Le sue performance gli hanno aperto la porta del successo tanto che, a meno di 20 anni, Mendes è una delle celebrities più popolari. Il Time lo ha infatti inserito nella classifica dei “The 30 Most Influential Teens of 2016”.

Una pop star alla conquista del mondo (e dei social)

Passando ai social, non c’è che dire. E’ molto popolare. Solo su Instagram vanta la bellezza di 24,6milioni di follower. Post dopo post Shawn sa sempre come mandare in visibilio le sue innumerevoli fan. Tanti i complimenti ma anche le soddisfazioni. Mendes ha infatti preso parte al tour di Taylor Swift, ha duettato con Camila Cabello (ex membro delle Fifth Harmony) e ha registrato il sold out ai suoi concerti. I biglietti per i suoi show vanno letteralmente a ruba.

Nonostante il successo e i milioni di dischi venduti, a quanto pare, il giovane artista ha mantenuto i piedi ben ancorati a terra. Ciò gli fa onore. Si distingue da molti suoi coetanei che, invece, si sono lasciati ubriacare dalla fama. E dai soldi.

Il talentuoso artista mantiene un low profile anche per quel che concerne l’abbigliamento. T-shirt, camicie a quadri, giacche in pelle, ankle boots e sneakers: semplicità prima di tutto. La musica cambia quando c’è da calcare il tanto temuto, ma sognato, red carpet.

Emporio Armani: total look agli Mtv Video Music Awards 2017

In occasione degli MTV Video Music Awards 2017 che si sono svolti a Los Angeles, Shawn Mendes ha scelto un total look Emporio Armani per il suo outfit. Un completo blu spezzato da una vivace camicia a fantasia.

Il rapporto con lo stilista è ormai consolidato. Il giovane artista ha preso parte alla sfilata dell’Emporio Armani Collection in occasione dell’ultima edizione di Milano Moda Uomo in veste di testimonial per promuovere lo smartwatch touchscreen. Si spera che, con il passare degli anni, Shawn non perda la sua autenticità, e l’umiltà, andando ad alimentare la lunga lista dei giovani belli e dannati.