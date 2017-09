Viaggio di nozze a tema. Le tendenze del momento

I consulenti di viaggio di CartOrange hanno svelato le nuove mode in voga tra gli sposi per organizzare un viaggio di nozze da sogno

Il viaggio di nozze non è un viaggio come gli altri. Per molti è il più importante della propria vita. E non soltanto perché lo associano al giorno del fatidico sì, ma anche perché si tratta di un’occasione per concedersi un’avventura che, molto probabilmente, non si avrà mai più l’opportunità di affrontare. E’ talmente tanta la voglia di partire alla scoperta di posti nuovi e di costruirsi un ricordo speciale assieme, che molte coppie scelgono di rinunciare a molti se non a tutti i propri regali di nozze chiedendo agli invitati di contribuire alla luna di miele.

Il viaggio si trasforma nel più bel regalo che gli sposi desiderano. E per questo viene pianificato nei minimi dettagli. Alla ricerca spasmodica di qualcosa che lo renda assolutamente unico e personalizzato. Qualcosa come un viaggio a tema, ad esempio. Scelta sempre più in voga e più richiesta dagli sposini. CartOrange, la più grande agenzia di consulenza di viaggi italiana, ha selezionato le tendenze più in voga e le richieste più particolari del momento.

Viaggio di nozze sul piccolo e sul grande schermo

Il “nuovo” viaggio di nozze deve, quindi, rispecchiare quanto più possibile i gusti e le passioni degli sposi. In quest’ottica molte coppie chiedono di pianificare itinerari sulle orme, ad esempio, dei film e delle serie tv preferite. Tra i più richiesti spiccano quelli sui luoghi del Trono di Spade. E’ la grande moda del momento e in tanti desiderano vederne con i propri occhi le location. E vivere per qualche giorno tra gli scenari che fanno da cornice alle vicende narrate. Per farlo, le mete da raggiungere sono Irlanda del Nord, Spagna, Marocco, Malta, Islanda e Croazia.

Anche il cinema esercita sempre un certo fascino sulle coppie. E in tante, durante il viaggio di nozze, desiderano vedere i luoghi più emblematici delle pellicole preferite. Chi ha potuto viaggiare in lungo e in largo ha avuto persino l’opportunità di vederne più di uno in un unico itinerario. CartOrange cita, ad esempio, l’avventura davvero speciale di una delle “sue” coppie. Gli sposini sono volati a New York e hanno cenato nel ristorante di Harry ti presento Sally. Si sono spostati a Las Vegas e hanno dormito nell’hotel di Ocean’s Eleven. Hanno raggiunto le Isole Fiji e si sono rilassati sulla spiaggia di Castaway. Sono atterrati in Australia ed hanno ammirato le location dell’omonimo film con Nicole Kidman e Hugh Jackman. E hanno concluso a Dubai, sul Burj Khalifa. Il grattacielo più alto del mondo scalato da Tom Cruise in uno dei Mission: Impossible.

Viaggio di nozze cruelty free dal sapore vegan

Non mancano, invece, gli sposi che desiderano, comprensibilmente, fare della loro filosofia di vita il tema della propria luna di miele. Tra i viaggi più richiesti si annoverano, quindi, anche quelli a tema vegan. Le coppie che hanno scelto di abbracciare questo regime alimentare e questo stile di vita, vogliono che anche il viaggio più importante della loro vita lo rispecchi. Le mete più adatte per questi novelli sposi sono, ad esempio, i Caraibi abituati a tali richieste vista la massiccia presenza di clientela vegana proveniente dai vicini States. Anche l’Oriente si adatta alla perfezione alle esigenze delle coppie vegane. E’ noto, infatti, che il regime alimentare di questi paesi faccia particolare affidamento sul consumo di prodotti di origine vegetale.

Anche il mezzo di trasporto conta

Che sia per scelta o per necessità, si può organizzare tranquillamente un viaggio di nozze che elimini del tutto o in parte l’utilizzo dell’areo. Sono, infatti, più numerose di quanto si possa immaginare le persone che hanno paura di volare. Non è un problema. Esistono, infatti, posti meravigliosi che possono essere raggiunti facilmente anche con il treno. Città magnifiche come Berlino, Parigi, Amsterdam o Barcellona, ad esempio. E raggiungendo grandi città portuali si potranno abbandonare le rotaie ed imbarcarsi su lussuose navi crociera. In questo modo anche Grecia, Baleari, Nord Europa e Balcani potranno essere visitati senza mettere piede su un aereo.

Ma c’è anche chi l’aereo decide di escluderlo il più possibile per abbandonarsi al più totale contatto con la natura. Affrontando lunghissimi trekking attraverso scenari da sogno, ad esempio. Molti sposi scelgono mete dai paesaggi mozzafiato per immergervisi totalmente. Certo, alcuni di essi non sono dietro l’angolo. E per raggiungerli occorrerà fare un piccolo strappo ed affrontare “qualche” ora di volo. Ma una volta atterrati saranno le gambe il principale, e talvolta unico, mezzo di locomozione del proprio viaggio. Tra le mete più richieste dai “fanatici” del trekking si annoverano Nuova Zelanda, Indonesia e Patagonia.