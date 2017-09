Borsa perfetta: guida agli acquisti (di stile)

Se un tempo si diceva che i diamanti fossero i migliori amici delle donne, oggigiorno a far brillare i loro occhi è un altro accessorio: la borsa. Che sia una clutch o una pochette, una shopper o un bauletto, è impossibile uscire senza. Sarebbe come aver dimenticato a casa una parte di se stesse. Ogni “bag addicts” insegue il sogno della borsa perfetta che deve essere pratica, versatile e, ovviamente, bella e glamour. Utopia? No.

Borsa perfetta: i consigli di Rossella Migliaccio

Individuare il modello giusto non sempre è facile. A tendere la mano è vente-privee, sito pioniere e leader nelle vendite evento online che, al fine di supportare le più indecise, ha lanciato un sos a Rossella Migliaccio, nota consulente di immagine. Prendete carta e penna. Vale la pena annotare i preziosi consigli impartiti dall’esperta: potrebbero tornare utili. Una volta individuata la borsa perfetta, o presunta tale, bisogna osservarla con la massima attenzione al fine di essere convinte di ciò che si sta per portare a casa. Mai fare le cose di fretta. E’ bene prendersi tutto il tempo necessario facendo, ad esempio, le prove davanti allo specchio.

Mai sottovalutare le proporzioni

Una borsa può vestire al pari di un vestito. Proprio per questo, affinché faccia la sua figura, è bene tenere conto della propria fisicità. Le proporzioni hanno infatti un ruolo determinante nella scelta. “Una donna alta e giunonica dovrà preferire una borsa ampia, mentre per chi è più minuta meglio optare per i modelli piccoli e compatti”- spiega la Migliaccio.

Si devono sì esaltare i propri punti di forza ma anche camuffare i difetti. “Chi ha un seno importante dovrebbe evitare le borse a spalla o sotto il braccio per non aggiungere volume al busto, prediligendo tracolle lunghe che a colpo d’occhio snelliscono la parte alta del corpo. Al contrario chi ha i fianchi larghi dovrà orientarsi verso borse a braccio o spalla, lasciando perdere quelle che si appoggiano sulla parte più robusta della silhouette” – afferma l’esperta.

Dalla shopper alla postina: i modelli di punta

Quali i modelli da tenere d’occhio? La borsa perfetta può avere mille e una identità. In primis c’è lei, la shopper. E’ proprio questo il modello più acquistato dalle socie vente-privee. Perché piace? A fare la differenza è la sua versatilità e l’indiscutibile comodità (42%). A seguire c’è il bauletto (28%), un modello pratico che si può portare sia a mano che a tracolla. Come dimenticare poi la postina (16%)? A ognuna il suo formato. Per chi vuole mantenere un low profile, meglio optare per la versione mini mentre, chi la usa di giorno, è bene essere generose con le misure. Infine c’è il secchiello (14%) ovvero una delle it bag preferite dalle fashion addict.

Abbinamenti vincenti: il mix&match

Occhio però alle occasioni d’uso. Come ricorda Rossella Migliaccio, quando si deve scegliere la borsa, è bene ricordare che esistono modelli indicati per il giorno e altri per la sera. Il discorso riguarda soprattutto le misure. “La borsa da giorno è medio-grande, pratica e capiente; mentre quella da sera è medio-piccola e spesso realizzata in materiali più preziosi. Per il giorno perciò via libera a shopper, postina, secchiello e bauletto, ma al calar del sole sfoggiamo solo pochette, clutch o bustine, se vogliamo essere chic ma con gusto. Questo vale anche se si è invitati ad una cerimonia o si partecipa ad un’occasione lavorativa particolare: a fare la differenza saranno, infatti, colori e materiali”.

E che dire dei colori? Sono superati i tempi in cui era necessario abbinare la borsa alle scarpe. A confermarlo è anche la Migliaccio: “L’abbinamento maniacale è un po’ desueto e da riservare solo alle occasioni più formali, in cui il richiamo sarà sia per colore sia per materiale. Per il resto, è possibile giocare con contrasti e combinazioni cromatiche eccentriche, ma sempre con criterio e all’interno di una stessa palette cromatica”.

Le nuance più gettonate? Il nero è un evergreen. A seguirlo il marrone nelle sue varie sfumature (scelti dal 60%). Non sono da meno i colori neutri come grigio e cipria (30%). Anche le stampe fantasia hanno la loro fetta di fan (10%).