Eros: sette ragioni per cui fa bene alla salute

Non esiste altra cosa al mondo che riesca a recare giovamento alla salute, da un punto di vista mentale, fisico ed emozionale, più del sesso. L’eros è fondamentale. D’altronde si conoscono veramente pochi diversivi o passatempi gratuiti e sicuri che, apportando euforia, riescano, a consolidare i rapporti nella coppia.

Ma anche ad assicurare ad entrambi lauti benefici. Sia a livello fisico quanto mentale. Secondo gli esperti con una vita sessuale regolare, almeno un paio di volte a settimana, si perviene ad una vita più sana e più felice.

Sette ragioni per cui l’eros fa bene, alla coppia e a noi stessi.

1. Il sesso è come uno sport

L’Università del Québec a Montreal, ha condotto uno studio su 21 coppie eterosessuali e ha pubblicato i risultati raggiunti su PLoS One. Ha così evidenziato che le donne, facendo sesso per circa 25 minuti, riescono a bruciare ben 69,1 calorie. L’età media dei partecipanti risultava di 22 anni e mezzo. E’ chiaro, ovvio, che queste vengono bruciate in ogni età.

2. Orgasmi per calmare i dolori

Il massimo momento del piacere fa sicuramente stare benissimo, quindi ci sono oltre un milione di ragioni per ottenerli con regolarità. Ma, da un punto di vista squisitamente medico, quella sensazione che si prova nel contatto tra gli organi genitali può evitare di ricorrere agli antidolorifici. E’ questo il parere che il medico comunica.

3. L’eros aiuta il sonno

La combinazione di endorfine e prolattina prodotta durante il rapporto sessuale, proprio al momento in cui si raggiunge l’orgasmo, risulta un valido rimedio all’insonnia. Questo perché si perviene ad una situazione che, sgombrando da tensioni, favorisce un riposo migliore. E tutto grazie agli ormoni che rilassano il corpo e la mente.

4. Fare sesso giova anche al nostro sistema immunitario

Grazie agli studi condotti i ricercatori hanno compreso che le donne con una sana vita sessuale posseggono alti livelli di anticorpi. Questi favoriscono la lotta contro i quotidiani acciacchi. Un esempio? Quando sta per sopraggiungere il raffreddore una delle migliori cose da fare è fare sesso con il proprio partner. Dopo aver assunto la vitamina C, ovviamente.

5. Il sesso aiuta la vescica

“Se le donne fanno gli esercizi di Kegel durante il sesso, rafforzano il proprio pavimento pelvico, migliorano il controllo della vescica e hanno orgasmi migliori, come anche li fanno avere al proprio partner”. Di conseguenza se si patisce l’incontinenza post-parto, nessuna paura. E’ bene tentare di debellarla a letto.

6. L’attività nei giorni non fertili può aumentare le possibilità di rimanere incinta

Tale suggerimento segue alla convinzione che il sesso aiuta a rafforzare le difese immunitarie delle donne. I ricercatori del Kinsey Institute e dell’Università dell’Indiana, infatti, hanno scoperto che l’embrione in crescita, proprio grazie al sesso, può trovare nell’utero condizioni più ospitali. Nelle donne che non praticano regolarmente il sesso non è stata osservato un ambiente così favorevole.

7. L’eros spazza via ansia e stress

Per superare una brutta giornata lavorativa o per rilassarsi in seguito a una situazione terribilmente, concedetevi “l’happy hour”. Ebbene, un bel rapporto sessuale beneficia molto di più l’umore e induce all’auspicato benessere mentale.