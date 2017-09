Eagle Pictures Ecco gli eroi romantici della Twilight Saga: l'unico modo per stare insieme è morire. Almeno per Bella. Destinata a trasformarsi in vampira. Dunque la frase finale è "e non vissero insieme felici e contenti. Erano già morti...". Touchstone Pictures Cosa è successo all'indomani di Pretty Woman? Ve lo diciamo noi. La favola è durata poco. E una delle ragioni è una differenza di età molto significativa: l'Edward di Richard Gere è di 18 anni più vecchio della Vivian di Julia Roberts... WB Si sono sposati. Si sono separati. E poi sono tornati insieme. Ma diciamo la verità: quanto potrà durare tra Danny Ocean (George Clooney) e la sua Tess (Julia Roberts?). Prima o poi lui finirà dietro le sbarre perché totalmente dipendente dalla voglia di fare il criminale. E se non sarà arrestato, allora sarà destinato a fuggire per l'eternità... The Walt Disney Company Un uomo che si innamora di una donna che non è in grado di parlare. Può accadere. Senza dubbio. Ma sposarla all'istante senza nemmeno conoscerla? Quanto può durare tra Ariel e il principe Eric? WB Batman (Christian Bale) e Catwoman (Anne Hathaway) sono finiti insieme alla fine de Il cavaliere oscuro - Il ritorno. Stanno ancora insieme dopo tutti questi anni? Sono riusciti a non avere segreti l'uno con l'altro? La cosa sembra altamente impossibile! Columbia Pictures Tom Hanks e Meg Ryan si incontrano nell'ultima scena di Insonnia d'amore. In quel momento pensiamo "e vissero felici e contenti"... la domanda è semplice: siamo proprio sicuri che sia andata così? Universal Anche qui, quante possibilità ci sono che Danny Zucko (John Travolta) e Sandy Olsson (Olivia Newton-John) stiano ancora insieme una volta passata la fase teenager? Diciamo la verità: non tantissime... 01 Distribution Alla fine di The Tourist vediamo Johnny Depp e Angelina Jolie fuggire via insieme. Anche qui siamo davanti a una coppia con così tanti segreti e false identità che è quasi impossibile immaginarli insieme alla fine dei titoli di coda. Peccato.. si tratta veramente di una coppia ad alto tasso glamour... 01 Distribution Carrie e Mr. Big ci hanno fatto innamorare negli anni della serie TV di Sex and the City. Ma una volta sbarcati al cinema abbiamo visto le potenzialità di quella coppia schiantarsi al suolo... Stanno ancora insieme? Non crediamo affatto. United Artists Alla fine de Il laureato, Katharine Ross e Dustin Hoffman scappano via insieme. Lui però rimarrà per sempre il tizio che si è lasciato sedurre dalla madre di lei per un'intera estate... c'è da credere al vero amore?... Sicuri?

Film romantici. Cult sentimentali, ecco dieci terribili coppie del cinema. Quelle che… “e non vissero felici e contenti”. Personaggi così iconici e in grado di far battere il cuore degli spettatori per anni e anni. Ma c’è una domanda che ci poniamo dopo che i titoli di coda sono finiti: cosa accade dopo?

E un’altra: sono ancora insieme questi innamorati? E infine la domanda più importante: esiste il vero amore cinematografico? Probabilmente sì. Ma forse non in questi casi. Forse un anno dopo essere stata conquistata da Richard Gere in Pretty Woman, Julia Roberts ha deciso di abbandonare il suo principe azzurro. Forse i protagonisti di Insonnia d’amore sono tornati nella lobby dell’Empire State Building, si sono stretti la mano. Ed è finita lì. E che dire di Ariel la sirenetta, sposata a un uomo che la conosce appena?

Film romantici. Le coppie che non convincono

Scoprite dieci coppie tutt’altro che perfette del grande schermo. Partiamo dai campioni del mondo young adult: Bella Swan ed Edward Cullen, eroi romantici di Twilight, la saga romantico-vampiresca amata da milioni di lettori e spettatori.

Scorrete le foto per individuare le altre nove coppie del cinema che non ci hanno convinto fino in fondo, nonostante i baci, i sorrisi e le emozioni che hanno trasmesso alle platee di tutto il mondo nei loro film romantici. Allacciate le cinture perché in questo viaggio l’amore può anche finire!

