Future Vintage Festival: moda e sottoculture

Un evento che coniuga moda, comunicazione, lifestyle. Presente e passato. Future Vintage Festival ritorna per l’ottava edizione, e si svolgerà in 3 giorni durante i quali esposizioni e laboratori a tema moda e sottoculture si affiancheranno a musica e concerti dal vivo. Un’occasione interessante per parlare di tendenze, contemporanee e passate, di contaminazioni, di linguaggi che sono nati in altre epoche, confrontandoli con quelli di oggi. Codici stilistici, elementi visivi delle sottoculture giovanili, dal pop mainstream all’underground, che ancora oggi ispirano gli stilisti. Future Vintage Festival si svolge a Padova l’8, il 9 e il 10 settembre.

La moda delle sottoculture al Future Vintage Festival

Prendete il grunge per esempio: sottocultura degli anni ’90 che ha indelebilmente plasmato la musica certo, ma anche l’abbigliamento, l’estetica, l’attitudine. O l’hip hop, dagli anni ’80 ad oggi ancora in evoluzione stilistica. O una sottocultura di nicchia, underground, come quella gabber: un piccolo movimento nato in Olanda negli anni ’90, che si identifica nei rave, nelle feste hardcore (dove si ballava la musica omonima). E dal punto di vista estetico nei capelli rasati, nelle tute da ginnastica in acetato, un mood sportivo ‘sporco’. Tutte sottoculture che la moda di oggi rievoca, e non di rado. Futuro e vintage, domani e ieri.

Future Vintage Festival esplora i linguaggi che hanno influenzato la cultura di ieri e di oggi, a diverse latitudini. Europa, Stati Uniti, Giappone. Da Milano a Tokyo, passando per Seattle e Rotterdam. Un osservatorio privilegiato e interessante, arricchito dalla partecipazione di importanti ospiti. Come Brunello Cucinelli e Angelo Gallamini; letture curate dalla Scuola di Moda IED Milano. A fare da cornice, un’expo mercato dove i nuovi marchi si incontrano tra nuove ispirazioni e vintage. Dove i codici estetici delle tribù metropolitane di ieri sposano lo street style di oggi.

Disponibili workshop a tema marketing e comunicazione per realtà legate alla moda, al digitale, al branding giovanile. Il filo conduttore è il tema della Digital Trasformation. Tutte le info su: http://www.futurevintage.it/portfolio-posts/marketers-evolution/