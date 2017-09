Olivia Palermo: a lezione di stile dalla fashion icon

Qualche anno fa sarebbe stato impossibile spiegare chi è Olivia Palermo. E forse ancora oggi che è poco immerso nel mondo della moda (e dei social) non ha ben capito che ruolo abbia. Una ragazza americana dell’alta borghesia, dell’Upper East Side newyorkese. Una di quelle che alle ragazze di Sex and the City non avrebbe ispirato troppa simpatia, snob e sofisticata fino a sfiorare il cliché. Una socialite, una fashion icon, una trend setter, ma anche una blogger e una testimonial. Olivia Palermo è un connubio di tutti quei ‘mestieri’ emersi grazie ai social media e ai nuovi modi di concepire la moda.

Olivia Palermo, il bon ton dell’upper class

E dalle maison di moda è letteralmente adorata. Un capo, un accessorio sfoggiato da Olivia Palermo guadagna in pubblicità più che da una campagna stampa. Ogni momento della giornata un look diverso, migliaia di borse, altrettante scarpe. Ma cosa piace esattamente di lei? Qual è il suo tanto blasonato stile?

Diversa da tutte le fashion icon-blogger in circolazione, Olivia Palermo ha bon ton da vendere. I suoi outfit sono sempre di classe, assolutamente femminili, e intrecciano le tendenze di oggi con un eterno tocco di ‘upper class’ newyorkese. Non a caso è la testimonial Max&Co. ormai da diverse stagioni. Pois e fiori, ma soprattutto pastelli. Gonne e cappottini, blazer e camicette. Pantaloni e pullover. La capacità di mixare gli elementi contemporanei alla delicatezza del bon ton ha fatto di Olivia Palermo l’icona che è oggi.

Un esempio? L’outfit total denim composto da camicetta e blue jeans svasati, con toppa di colore più scuro, portati con un backpack rosso ciliegia. Un outfit casual, il cui tocco di classe sta nel sandalo, un modello Santoni, in canvas ricamati nei toni del beige e del blu, con frange, medagliette oro e pon pon. Questo look è stato scelto per passeggiare per l’isola di Capri questa estate.