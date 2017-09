Quanto cibo serve per ucciderti? Scoprilo

Quanto cibo serve per ucciderti? Una domanda, ma anche il titolo del video trasmesso dal canale educativo AsapSCIENCE. In sostanza ci viene spiegato quello che accade al nostro organismo quando mangiamo. E nello specifico cosa succede se mangiamo eccessive quantità di determinati cibi o bevande. Tutto ciò che viene assunto in quantità moderate può essere considerato salutare. Ma in dosi esagerate gli stessi cibi possono mandarci “all’altro mondo”.

Il video trasmesso su Youtube già nella sua prima parte, datata 2015, aveva raccolto 12 milioni di visualizzazioni. La seconda, caricata solo a fine agosto, è già oltre 2 milioni. Stando alle immagini, un sovra dosaggio di Vitamina C sarebbe letale. Tradotto: 11.000 arance bastano a farci morire. Al pari di 2 cucchiaini di noce moscata. La causa risiede nel contenuto di myristicina, sostanza psicoattiva in grado di causare convulsioni, palpitazioni cardiache, malattie e anche morte.

Stessa triste sorte a causa di 13 sorsi consecutivi di una bevanda alcolica. E le banane? Ne bastano 480 per rimanerci secchi. Neanche l’acqua è esente da pericoli di morte. 6 litri ingeriti in tempi brevi sono letali.

Caffè, patate o ciliegie: le dosi letali

Quanto cibo serve per ucciderti? Se parliamo di caffè, 70 tazzine. Ma esistono anche alimenti che devono essere consumati con attenzione. Le patate, per esempio, se con la buccia verde, sono da evitare. Il problema deriva dalla solanina, una sostanza che negli esseri umani può portare anche alla morte. Soprattutto se ne consumiamo 25.

Le ciliegie, si sa, causano mal di pancia se consumate in grandi quantità. Ma se per caso ingeriamo un nocciolo del frutto prelibato? La cynanide (acido cianidrico, o cianuro) presente nell’ “innocuo” nocciolo fa molto male. Non provate a masticare due noccioli uno dopo l’altro. Se invece ingerite il nocciolo intero, state tranquilli, dovrebbe essere “espulso” come qualsiasi altro cibo assunto.

85 barrette di cioccolato, 129 cucchiai di pepe, 10,5 tazze di zucchero e 48 cucchiai di condimento (sale e pepe). Anche in questo caso, il video parla chiaro: sono le quantità per passare a “miglior vita”.

