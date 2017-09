Arte erotica e lingerie si incontrano a Londra

Un marchio di lingerie lussuriosa, affascinante, tentatrice, ma anche empowering. Per donne (e uomini) che hanno forte coscienza di sé e della propria intimità. Una casa editrice che si occupa di stampe rare, letteratura censurata, volumi che, per motivi politici o di ‘morale’ non hanno visto la diffusione. Le due realtà si sono incontrate a Londra, e hanno dato vita ad un’iniziativa accattivante e dai connotati ‘hot’. Coco de Mer, prestigioso brand di lingerie, e Neil Pearson Rare Books hanno raccolto una serie di rare stampe e disegni di arte erotica del secolo scorso. E li hanno messi in esposizione e in vendita presso la boutique del marchio a Londra.

Arte erotica del ‘900

A New Collection of Erotica. La collaborazione tra Coco de Mer e Neil Pearson Rare Books è un excursus nell’arte erotica del secolo passato. Tra le opere di maggior rilievo, gli artwork di Tom Poulton (1897 – 1963). Artista e disegnatore commerciale, è solo dopo la sua morte che si scoprono i suoi disegni a carattere erotico, spesso pornografico. Opere di importante valore artistico, alcune delle quali sono disponibili nella boutique. Altro highlight dell’esposizione, 8 collotipie (tecnica di stampa artigianale) di Aubrey Beardsley. Prodotte sul finire del 1800, fanno parte di una singolare reinterpretazione della Lisistrata di Aristofane.

E ancora, una varietà di arte erotica, scritta e illustrata, prodotta clandestinamente nella Parigi del ‘900. La collezione messa insieme da Neil Pearsons Rare Books e Coco de Mer comprende disegni di Gerda Wegener (moglie di Lili Elbe, una delle prime persone transgender al mondo). Illustrazioni di Suzanne Ballivet, tra le più prolifiche – ed esplicite – artiste erotiche del ventesimo secolo. La versione illustrata e surreale dell’Histoire d’O, realizzata dall’artista argentina Leonor Fini. E persino una novella pubblicata per la prima volta nel 1748, di cui sono in mostra e in vendita 12 illustrazioni.

La collezione è disponibile presso la boutique di Covent Garden di Coco de Mer.