Indossato da Greta Scarano: il look da pontile è rock

Greta Scarano sul red carpet di Venezia, quello più cittadino, ossia l’approdo delle barche al Lido, si mostra in una veste davvero rock. La giovane attrice romana è al Festival in una duplice veste. Da un lato è membro della giuria che assegna il Leone del Futuro – Premio Opera Prima Luigi de Laurentiis, dall’altra è stata premiata durante la kermesse per il suo lavoro in Diva! di Francesco Patierno.

Greta Scarano: la sua Venezia low profile

Eppure nonostante il protagonismo di questi giorni festivalieri, la star di Suburra sceglie di tenere un basso profilo estetico. Non che questo significhi sparire e non brillare. Al contrario, con un look casual, informale ma grintoso, l’effetto glamour è aumentato, palpabile. Anche perché per correre tra un pontile e un altro o per scendere da un vaporetto alla terraferma forse la parola d’ordine è proprio praticità.

Greta Scarano: look da pontile a Venezia

Greta Scarano ha quindi indossato i sandali Blossom in camoscio multicolor. E ha scelto la borsa Linda in pelle rossa con fibbia in metallo lucido argentato. Tutto di Paula Cademartori e in occasione del suo arrivo alla 74° edizione del Film Festival di Venezia. L’outfit prosegue con un gusto per i capi informali e per l’omaggio agli abiti unisex. Funziona così per il giacchetto jeans con inserti, il pantalone largo a palazzo che arriva alla caviglia, la t-shirt slavata bianca, rossa e blu di Tommy Hilfiger. Gli accessori invece sono del brand di gioielleria Crivelli.

Altrove invece – sul red carpet serale – l’attrice romana ha dimostrato di sapersi calare in panni più eleganti senza sforzo. Di gran classe è infatti l’abito blu indossato per la prima di Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Un abito con strascico, sognante, e con una scollatura contenuta in pieno stile da diva.

L’attrice è nata nel 1986 a Roma e si è distinta al cinema e in televisione per ruoli difficili, da dura. Infatti è apparsa in passato nella serie TV In Treatment e nel film Suburra.