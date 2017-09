Millennials traditori. La scienza spiega il perché

Evviva l’amore quando non è macchiato dal tradimento. Ma quest’ultimo, si sa, è sempre dietro l’angolo. E la sicurezza che un rapporto possa essere sempre monogamo non è mai totale. Perché i traditori esistono. Ed esistono ragioni specifiche per questa tendenza all’infedeltà. E’ importante per il partner tradito rintracciarne le ragioni. Ricercare, quindi, il motivo che ha apportato tale allontanamento. Millennials traditori, vi spieghiamo perché.

Secondo una recente ricerca pubblicata sul Journal of Sex Research, le ragioni fondamentali ritenute causa di tradimento per i millennials sono due. Ossia l’indipendenza e l’interdipendenza. Nella stragrande maggioranza, circa il 73 per cento, gli intervistati hanno attribuito all’interdipendenza, ovvero alla difficoltà relazionale della coppia, la ragione principale di incomprensioni e contrasti. Risultando quindi la causa primaria che porta alla ricerca di nuove soddisfazioni. Magari con una nuova persona. Si sente quindi l’urgenza di colmare quel vuoto che la relazione provoca.

Il 20% circa degli intervistati, invece, ha manifestato un bisogno di indipendenza, che determina la voglia di liberazione, di trasgressione e di tradimento. Questa è la conclusione dello studio. Motivazioni ulteriori per i millennials traditori? Il bisogno di consumare alcool e la ricerca di qualche brivido.

Millennials traditori. Le ragioni sono sociali ed economiche

I traditori hanno anche un’età. Le persone comprese tra i 20 e i 35 anni, infatti, risultano le più infedeli. Per loro il tradimento è risultato più comune in quanto sono ancora sulla strada per acquisire un comportamento di vita più ordinato, stabile, maturo. E’ l’età che comporta la maturità, ma si pensa di conquistarla in un futuro e non nel presente. E’ il team dell’Università del Tennessee ad asserirlo.

L’esperto di relazioni Tracey Cox, inoltre, sottolinea che le persone ventenni necessitano di maggior tempo per maturare emotivamente. A differenza dei loro nonni che, alla loro stessa età, non solo avevano già contratto matrimonio, ma avevano già prole. Un altro fattore che induce all’infedeltà, non trascurabile, è la questione economica. I giovani, infatti, vivono più a lungo con i propri genitori, non riuscendo a toccare un’adeguata sicurezza lontani dalla propria famiglia. E per questo sono portati a cercare il gruppo di amici single. E intrattenersi in loro compagnia. Con tutti i pro e i contro della “banda”.