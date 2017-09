Passion skate: sneaker per professionisti

Per molti lo skate è poco più di una passione. Ma per tanti si tratta di un vero e proprio stile di vita, che va oltre la capacità di fare evoluzioni sulla tavola. Agli skater è dedicata una rivista, Thrasher Magazine, considerata una vera bibbia del genere. E grandi produttori di sneaker come Converse e Vans dedicano, e lo hanno già fatto nel loro passato, parecchia attenzione al mondo dello skateboard. I due brand americani hanno infatti lanciato nuove collezioni in vista della prossima stagione autunno inverno. Interamente dedicate agli amanti dello skate.

Lo skate di Converse si chiama Cons

Sin dal 2009 Converse ha creato una linea dedicata agli skater, denominata Cons. La nuova collezione è figlia della collaborazione con Kenny Anderson, skater professionista, ed uno dei suoi sponsor, Chocolate skateboards. E’ nata così Converse Cons x Chocolate, una linea progettata e pensata per gli skater. Oltre alla parte abbigliamento, include un modello One Star e due Chuck Taylor All Star alte. In vendita a partire da 75 €. Le sneaker sono realizzate in cotone 100% riciclato e canvas per la parte superiore. Presentano una suola in gomma a trazione Cons, per avere un miglior grip sulla tavola. E una soletta interna in Lunarlon per guadagnare in maggiore ammortizzazione e massimo comfort.

Trasher Magazine sulle Vans

Vans celebra l’indiscussa centralità di Thrasher Magazine per il mondo degli skater. Una rivista fondata nel 1981, diventata nel tempo un vero e proprio punto di riferimento. Una ricchissima fonte di informazioni e notizie relativi allo skate e al suo background. Il logo del magazine e una vivida fiamma caratterizzano i classici modelli della nuova collezione autunno inverno 2017-2018. Sia sulla linea abbigliamento che sulle scarpe. La collezione Trasher include 5 modelli di sneaker Pro Skate. La nuovissima UltraRange Pro, due Sk8-Hi Pro e due Slip-On Pro. Tutte le scarpe sono dotate della tecnologia Vans Pro Skate con sottopiedi UltraCush Lite e UltraCush HD e strati rinforzati DURACAP. Per un maggiore sostegno le sneaker sono anche dotate dalla suola Vans in gomma waffle.