Proteine per rimanere forti in vecchiaia

Le proteine, si sa, sono i mattoni dei nostri muscoli. Ma con l’avanzare dell’età spesso si preferisce diminuire le quantità assunte da giovani. È così: alle persone anziane carne e uova non sempre sono gradite.

Invece mangiare carne o simili sarebbe la chiave per mantenere in forza muscoli e mobilità. Almeno per gli uomini. Secondo gli esperti, un uovo o un cucchiaio di burro di arachidi ad ogni pasto dovrebbero corrispondere alla dose giornaliera raccomandata.

Proteine in vecchiaia: lo studio

I ricercatori della McGill University di Montreal hanno seguito per tre anni 827 uomini e 914 donne di età compresa tra i 67 e gli 84 anni di età. La resistenza muscolare dei partecipanti è stata valutata misurando la presa della mano, la forza nelle braccia e nelle gambe. La loro mobilità tramite la capacità di alzarsi da seduti e dalla velocità nel camminare.

I risultati hanno notato che l’assunzione di proteine giornaliera era associata a una maggiore forza muscolare in entrambi i sessi. Gli esiti positivi riguardo la mobilità invece, sono stati riscontrati solo negli uomini. I risultati dello studio sono stati pubblicati nell’American Journal of Clinical Nutrition. Ma di quante proteine ha bisogno una persona in buone condizioni di salute?

L’assunzione giornaliera

Gli adulti dovrebbero consumare un minimo di 1,2 g di proteine per 1 kg di peso corporeo al giorno. Per un uomo di 70 kg, è l’equivalente di circa 85 g di proteine al giorno. La quantità deve essere ben spartita tra colazione, pranzo e cena. Tradotto? Circa 28 g di proteine per pasto.

E le donne? Una donna di 59 kg ne dovrebbe assumere circa 60 g. La quantità di un cucchiaio di burro di arachidi per pasto. E anche se non si può ricorrere al burro di arachidi per comprensibili problemi di colesterolo, si può optare per i vegetali. Cereali, legumi, tofu, mandorle o semi di canapa. Alimenti che sapranno fornire l’organismo dei nutrienti necessari al mantenimento delle “forze”. Anche quando non si è più giovanissimi.