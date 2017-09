Prugne: salutari, gustose e versatili in cucina

Ricche di manganese e potassio e prive di grassi, le prugne della California sono un prezioso alleato di una dieta equilibrata. Contengono soltanto zuccheri naturali e sono davvero deliziose. Oltre ad essere un frutto gustoso da consumare tal quale, la prugna si rivela anche un ingrediente molto versatile in cucina. Un ingrediente in grado non solo di dar vita a ricette leggere e sfiziose. Ma anche di valorizzare i più preziosi prodotti tipici della tradizione nostrana. Proprio per promuoverne questa virtù, California PruneBoard ha ideato una sorta di viaggio virtuale all’insegna dei sapori. Un viaggio che porta alla scoperta dei più gustosi sapori delle nostre regioni. Per l’occasione, la Squadra Nazionale APCI Chef Italia ha ideato 20 differenti ricette a base di prugna della California. Tutte ispirate alle più gustose tradizioni regionali italiane.

Un viaggio di gusto a base di prugne

Lo scopo dell’iniziativa è quello di far conoscere ai consumatori le proprietà di questo frutto. E di dimostrare come, giocando con la fantasia, la prugna si adatta ad ogni tipo di accostamento. Gli chef si sono cimentati nella creazione di ricette in cui tradizione e innovazione si fondono. Per ideare le 20 portate si sono ispirati ai prodotti tipici regionali, associando ogni piatto ad una regione o ad una zona. Il viaggio tra i sapori è stato strutturato suddividendo il territorio italiano in quattro macroaree. Si tratta delle aree individuate da Nielsen. Il Nord-Est che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. Il Nord-Ovest con Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria. Il Centro, con Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. E il Sud Italia, con Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Idee creative per gustare le prugne in maniera originale

Con le prugne è possibile dare un tocco speciale a ogni ricetta. Il Carpaccio di Spigola con Spinaci Novelli e Prugne al Torcolato del Veneto è un trionfo di freschezza. Stuzzicante il Riso alla zucca gialla candita mantecato al Parmigiano Reggiano 24 mesi con pralina di prugna e salame di Piacenza. I Canederli alle Prugne della California fonduta di Vezzena, speck e bietole danno un tocco speciale alla tradizione trentina. Grazie alle prugne, la ricetta lombarda del Tortino di Pere Kaiser, prugne della California e zabaione di birra richiede meno zucchero.

Dolcezza e morbidezza sono, invece, il punto di forza delle Prugne all’Ascolana marchigiane. Uno stuzzicante contrasto tra dolcezza e amarezza rende speciale la Tartare di tonno di Carloforte con Prugne della Californa, Pecorino e gelatina di mirto della Sardegna. Mentre un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità fa del Persico reale in crosta di Prugne della California con salsa di pomodoro e verdure croccanti umbro un vero capolavoro.