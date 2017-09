Fashion sportswear: l’unione fa la forza

L’unione fa la forza. Soprattutto quando a tendersi, reciprocamente, la mano sono nomi altisonanti della moda. L’arrivo dell’autunno è ormai questione di giorni: è ora di aprire la porta, e dare il benvenuto, alla nuova stagione. E, ovviamente, anche alle nuove tendenze. Gli amanti dello stile casual possono gioire perché, tra i must del fashion sportswear, ci sono zaini, slip-on e tanti altri capi che assicurano stile ma, soprattutto, praticità.

Fashion sportswear: capsule collection d’autunno

Niente di banale perché, a vestire di unicità, è la capsule collection firmata Vans e Karl Lagerfeld che unisce il carattere inconfondibile “Off The Wall” del primo all’estetica sofisticata del secondo. Ebbene sì la collezione rispecchia le storie di entrambe i marchi. Sono 12 i modelli presentati.

Tutti hanno come biglietto da visita il black&white. Si va dalla t-shirt alla felpa con il logo Vans x Karl Lagerfeld alla t-shirt con Karl Lagerfeld che indossa una cravatta a scacchi passando per il bomber bianco e nero con maniche raglan.

Black&white: le novità firmate Vans x Karl Lagerfeld

Per quel che concerne gli accessori, ecco lo zaino in pelle pregiata con cuciture trapuntate e un cappellino con visiera a scacchi. Che dire poi delle scarpe? C’è davvero l’imbarazzo della scelta. Sei i modelli da indossare ovvero sei interpretazioni dei modelli Vans Classic. Ci sono le SK8-Hi Laceless Platform e le Old Skool Laceless Platform caratterizzate da cuciture trapuntate e suola platform bianca. Non sono da meno le Classic Slip-On in pelle nera rifinite da dettagli trapuntati. O ancora le Old Skool e le SK8-Hi Reissue con tomaie in pelle pregiata abbellite da quartieri in tessuto bouclé sopra una suola nera.

Non potevano poi mancare le leggendarie Vans Checkerboard Classic Slip-On bianche e nere che, per l’occasione, sono state reinterpretate con una stampa a forma di cameo Vans x Karl Lagerfeld. Così vestite è impossibile passare inosservate. Il tutto è reperibile, dal 7 settembre, nelle boutique Karl Lagerfeld, nei punti vendita Vans selezionati e sui siti Vans.com e Karl.com.

Zaini total black by Eastpak e Raf Simons

Altra coppia, altro successo. A lasciare il segno nell’ambito del fashion sportswear sono stati anche Eastpak e Raf Simons che, per la quinta volta, hanno deciso di collaborare per dare vita a una nuova collezione di zaini. Sono due i modelli proposti: RS Volume Topload S e RS Volume Topload L. Il primo ha un taglio small ma è capiente quando basta per trasportare l’essenziale.

Si carica dall’alto e, grazie a tasche e scomparti, permette di tenere il contenuto perfettamente organizzato. Il secondo, invece, vanta uno scomparto principale decisamente spazioso. Quel che ci vuole per accogliere tutto ciò di cui si ha bisogno. Pratico ma anche bello: vanta, infatti, una struttura metallica e cinghie soffici.

Entrambì i backpack, appartenenti alla collezione FW17 di Raf Simons, colpiscono per quelle contrapposizioni caratterizzate dall’abbinamento di elementi punk a dettagli raffinati. Che dire poi dei materiali? Alla pelle primo fiore si affiancano canvas e nylon slavato. Il tutto è perfettamente in linea con lo stile del designer belga.