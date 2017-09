Gregoraci e tutto il “glam” della settimana

Tutti pazzi per Camicissima

Anche la Gregoraci ospite speciale di Camicissima, il noto brand italiano di camiceria, che ha inaugurato il nuovo store di Roma, sulla centralissima Via Frattina. Per celebrarne l’apertura, il marchio ha coinvolto l’intera città attraverso la presenza di bellissime ragazze che hanno distribuito gratuitamente nelle vie del centro cittadino delle cartoline “gratta & vinci” che hanno permesso a molti fortunati di aggiudicarsi prodotti del brand quali: beauty, cravatte e camicie delle linee fancy, permanent e non iron.

Grande riscontro inoltre anche per il Cocktail party che ha chiuso la giornata di festeggiamenti. Molti i volti noti presenti. Madrina della serata, la splendida Elisabetta Gregoraci. Ma sono intervenuti anche Ciro Immobile, Filippo Bisciglia, Matilde Brandi, Tosca D’Aquino, Giuseppe Di Giorgio, Angelo Di Livio, Alessia Fabiani, Marcelo Fuentes, Bianca Guaccero, Lavinia Guglielman, Angela Melillo, Marco Morandi, Pamela Prati, Graziano Scarabicchi, Francesco Stella, Francesca Valtorta, Rudy Zerbi. E tanti altri ancora.

Serena Autieri regina di Lamezia Summertime

Serena Autieri, con il suo spettacolo “La Sciantosa”, ha chiuso la stagione di TeatrOltre, il Teatro Ritrovato, di Lamezia Summertime 2017. La serata si è svolta presso il sito archeologico dell’Abbazia Benedettina di S. Eufemia. Lo spettacolo fa rivivere Elvira Donnarumma, prima grande interprete della tradizione canora napoletana. Lo spettacolo è un one woman show che rilegge in chiave nuova e attuale il café-chantant, ricreando quel clima sensuale e coinvolgendo il pubblico tra rime recitate e canzoni del repertorio classico napoletano musicate dal vivo da un’orchestra di 5 elementi diretta dal M° Enzo Campagnoli: Gianni Minale (fiati), Antonio Muto (batteria), Claudio Romano (chitarra), Antonello Buonocore (contrabasso).

A Portofino per la presentazione della nuova Ferrari

Un doppio evento, nel weekend, per la Ferrari. Un’anteprima esclusiva, per un pubblico di 1200 persone provenienti da tutto il mondo, per mostrare le caratteristiche del nuovo gioiello di Maranello. Che si chiamerà proprio Portofino. A presentarla, insieme ai vertici Ferrari, dovrebbe anche Marchionne, Presidente e amministratore delegato Ferrari. Forse anche John Elkann e Sebastian Vettel.

Arte, teatro e cultura “in tasca”

Ultimo weekend per la ventitreesima edizione de La città in tasca, Cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, al Parco degli Scipioni in via di Porta Latina, 10. La manifestazione, organizzata dall’Arciragazzi Comitato di Roma, ha visto tantissimi artisti muoversi tra arte e teatro, recitazione e lettura. In arrivo per le serate di sabato e domenica gli spettacoli del Teatro dell’Elica (Lissone), il Teatro di Carta e Ombre Bianche Teatro (Civitavecchia), la Pro Loco Comune di Borbona (Rieti) e i burattini del Teatro Educativa Animazione (Bracciano).