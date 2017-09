Ilary Blasi, Gilda Ambrosio: vip simpatiche o antipatiche?

Ilary Blasi – nel registrare spot in riva alla spiaggia per il suo GF Vip – si sta ora preparando ad un compito importante: la seconda edizione del reality show da lei condotto. Altre notizie di gossip riguardano Gilda Ambrosio, che esce invece allo scoperto con il suo Stefano De Martino. Infine la polemica su Asia Nuccetelli.

Quali sono stati i comportamenti dei vip durante la settimana?

Ilary Blasi al GF Vip: simpatica

Il prossimo 11 settembre riparte il suo GF Vip, programma confermato per il secondo anno di seguito. Oltre ad avere l’emozione della conduzione, la Blasi vive un momento particolare. Questa stagione televisiva sarà la prima affrontata con un po’ meno il carico di ‘essere la moglie di’. Suo marito Francesco Totti è infatti lontano dal campo e (ma non dalla sua Roma) e lei invece vive un momento di grande successo personale. Finalmente ha l’occasione di dimostrare il suo talento alla conduzione senza farsi oscurare dalla popolarità del marito, che resta in ogni modo un grande campione. Perciò, solidarizzando con lei dal punto di vista femminile, le stampiamo un appellativo di ‘simpatica’.

Gilda Ambrosio: simpatica

Il magazine Chi pubblica le prime foto di complicità della coppia De Martino-Ambrosio mentre sono a passaggio a Milano. I due sembrano appassionati e complici e secondo alcune voci pare che proprio tramite la relazione con Gilda, De Martino si stia appassionando al mondo dell’arte e del design come mai prima. A noi la giovane designer sta simpatica. Ha appena 25 anni e ha già fondato un suo brand di moda e sembra volersi fare strada con il proprio lavoro e non tramite il gossip. Tutto il contrario di Belen insomma.

Asia Nuccetelli: antipatica

In rete fa discutere il comportamento e l’immagine sociale della figlia di Antonella Mosetti. Troppa chirurgia estetica per la giovane ventenne che nel giro di poco meno di un anno si è modificata labbra e zigomi in maniera evidente. Noi crediamo che le critiche non debbano mai essere violente. Asia ha ricevuto tantissime offese che rasentano quasi l’atto di bullismo più puro. Tuttavia è impossibile negare che il comportamento della ragazza desti più di qualche preoccupazione. La consapevolezza di sé è un traguardo da raggiungere sia dall’interno che dall’esterno, magari modificando qualcosa del fisico che non piace, ma qui si sta davvero esagerando. Asia, smettila, magari un giorno te ne potrai pentire.