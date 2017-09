Il fine settimana comincia un po’ in sordina, con la Luna in opposizione e dunque con umore instabile: tanta la ‘carne al fuoco’ in questo periodo, fate in modo quindi di riposare, di rigenerare le forze perché il momento necessita di tutta la vostra attenzione per portarvi al successo

colore: Rame

Freddy Mercury David Bowie, Under Pressure