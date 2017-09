Il prosecco rovina i denti: l’attacco della stampa inglese

Il prosecco rovina i denti: è l’accusa che la gran Bretagna lancia sulle nostre bollicine. A lanciare l’allarme riportato dal Guardian e dal Daily Mail, il dottor Mervyn Druian, del London Centre for Cosmetic Dentistry. Secondo l’esperto, a differenza del vino, il prosecco sarebbe nocivo per lo smalto a causa dell’alto livello di acidità.

Il prosecco rovina i denti (secondo gli inglesi)

Prima di tutto è necessario dire che in Gran Bretagna sono stati esportati 40 milioni di litri di prosecco l’anno scorso. Gli odontoiatri della regina attribuirebbero il danno a causa della presenza di anidride carbonica, oltre a zuccheri e alcol.

“Se volete salvare il sorriso, evitatelo”, riporta il Guardian. Il professor Damien Walmsley, consigliere scientifico dell’associazione britannica dentale, ha aumentato il carico. “Anidride carbonica, dolcezza e alcol possono mettere a rischio i denti, portando alla sensibilità e all’erosione dello smalto”.

L’avvertimento giunge dopo che centinaia di persone sono rimaste in fila fuori i negozi Lidl per mettere le mani su bottiglie da 3.33 £. Il dottor Richard Coates, odontoiatra del Riveredge a Sunderland e Newcastle, impartisce consigli per la salute. “È peggio dello champagne perché più dolce”. “Ha un pH di appena 3,25, rendendolo acido al pari delle bevande gassate. Danneggia il sorriso, soprattutto se sorseggiato un bicchiere dopo l’altro”.

La replica dell’Italia

Ma sarà vero? Alle affermazioni della stampa inglese ha replicato il portale Londra Italia. Il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina invita con un tweet il Guardian a “dire la verità: il prosecco fa sorridere anche gli inglesi!”. Stessa reazione da parte del governatore del Veneto Luca Zaia. E dalla governatrice del Friuli Debora Serracchiani. Coldiretti lo considera “un tentativo maldestro” per screditare una delle bevande italiane più amate. Via libera alle bollicine dunque. E se qualcuno ha qualche incertezza, meglio non dimenticare di lavarsi i denti…