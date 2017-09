Air France: i Millennials volano in alto con Joon

Air France ha lanciato una nuova compagnia aerea europea, la Joon. L’azienda, che vanta 84 anni di storia, si rivolge ad una clientela giovane. Quella compresa tra i 18 e 35 anni. Ovvero i Millennials. Secondo Air France, Joon non è un vettore a basso costo. Ma è progettato per essere un marchio di stile boutique, incentrato sul design e sulla tecnologia digitale. Il brand giovane è pronto a dare un nuovo impulso al gruppo. Progettato per i clienti Millennials, offrirà più di un volo e più di una tariffa. Per un’esperienza di viaggio globale.

JOON, LA NUOVA FRONTIERA DI AIR FRANCE

A livello visivo l’equipaggio si presenta con un elegante livrea blu elettrica che dona un tocco chic alle uniformi. Joon darà inizio ai voli a medio raggio dalla sua base all’aeroporto di Parigi Charles De Gualle questo autunno, prima di iniziare le operazioni a lungo raggio la prossima estate. Dal lancio sarà sotto la guida del Ceo Jean Michel Mathieu, già vice presidente senior del gruppo Air France KLM per le vendite e servizi diretti. L’ultima impresa di Air France fa parte del progetto “Trust Together” della compagnia aerea, annunciato lo scorso novembre. E’ stato progettato per sviluppare modi innovativi per rendere la compagnia competitiva in termini di costi, efficienza e servizio clienti.

“La creazione di una nuova linea aerea è un momento storico in molti modi. Joon è un altro passo nella distribuzione del progetto strategico Trust Together”. Questa la dichiarazione dell’amministratore delegato di Air France, Franck Terner. “La sua creazione migliorerà la redditività del Gruppo Air France. Consentendo così di ridurre i propri costi e di garantire la sostenibilità del suo modello di business”. Joon arriva in un momento difficile per la compagnia aerea nazionale francese. Air France è attualmente sotto pressione da una varietà di elementi tra cui ferrovie ad alta velocità, vettori a basso costo, una controversa situazione del lavoro. A questo si aggiunge la concorrenza del Medio Oriente e dell’Asia. Con Joon, Air France sta cercando di aumentare la sua capacità di competere nella realtà moderna del settore delle compagnie aeree.