Ricette al melograno: ecco la torta con i chicchi rossi

Ricette al melograno: tra tutte spicca la torta pre-autunnale con il frutto più ermetico – vista la forma – che ci sia. Sì perché i chicchi di melograno sono conservati in una scorza dura che in realtà nasconde un cuore buono, appassionato e dolce.

Un po’ una metafora di come le cose più preziose possano essere raggiunte solo da chi sa guardare affondo. Però oggi non parliamo di filosofia ma di cucina. E la ricetta che vi suggeriamo per l’autunno è quella della torta alla melagrana. Il dolce è oltremodo adatto per questa atmosfera pre-autunnale e per andare a nutrire di sapore le colazioni, i pranzi o le cene. La ricetta che vi suggeriamo oggi è quella suggerita da Donna moderna Cucina.

Ricette al melograno: ecco la torta alla frutta

Tenete conto che la procedura impiegherà circa un’ora, che le dosi sono relative ad un pasto per quattro persone. E che la ricetta è considerata di facile esecuzione.

Avete bisogno di:

30 gr amaretto

q.b. zucchero a velo

2.5 dl latte intero

1 limone

200 gr mascarpone

1 melagrana

1 pan di spagna

4 uova

100 gr zucchero

q.b. liquore all’amaretto

Per il procedimento fate così:

Con un coltello affilatissimo, tagliate il pan di Spagna in 3 dischi di uguale spessore. Sbattete 4 tuorli con lo zucchero, aggiungete il latte freddo versando a filo e profumate il composto con la scorza del limone grattugiata. Cuocete la crema a bagnomaria. Mescolate in continuazione con un cucchiaio di legno. Lasciatela intiepidire, quindi aggiungete gli amaretti sbriciolati e metà dei chicchi della melagrana.

Innaffiate il disco di base del pan di Spagna con mezzo bicchierino di liquore all’amaretto e coprite con metà della crema pasticciera. Poi sovrapponete il secondo disco, anche questo imbevuto di liquore, e spalmatelo con la crema pasticciera rimasta.

Coprite con l’ultimo disco di pan di Spagna, anch’esso intriso di liquore all’amaretto, cospargete la superficie del dolce di zucchero al velo e decorate con i chicchi di melagrana rimasti.