Sette ragioni per innamorarsi in autunno

L’estate è ormai alle porte, con le sue mille avventure tra spiagge e aperitivi. E con tutta la spensieratezza, anche sentimentale, di questa stagione. Ora è tempo, anche per i single, di mettere la testa a posto. Perché in autunno ci sono sette valide ragioni per innamorarsi.

Dalle passeggiate ai film dell’orrore: ecco perché in autunno stare insieme è più bello

Evviva le coccole.

Ad agosto erano proibite, con quelle temperature che rendevano impossibili anche gli abbracci in acqua. Ora non più. E si può tornare a stringere chi più ci piace. E non ti vergognare se trascorri un’ora, due… o magari tutto il giorno a letto.

Ci sono un sacco di cose da fare in giro

Certo, se vivete vicino ad una spiaggia o ad un locale estivo, occasioni per incontri divertenti non vi saranno mancate neanche durante i mesi estivi. Ma in autunno ce ne sono di più. Gli appuntamenti che ruotano intorno al mangiare e al bere sono sempre ottimi.

Ma la stagione ti permette di organizzare anche una passeggiata, e non solo un pasto. Vai alla raccolta di mele, a una casa infestata, fai escursionismo, o dello shopping.

È possibile creare un costume di coppia impressionante.

Halloween è sempre una scusa straordinaria per vestirsi ed essere creativi. Cosa che diventa molto più facile se avete un partner. Potete vestirvi da coppie della cultura pop, ad esempio. Basta essere sicuri di rimanere insieme tutta la notte in modo che tutti possano capire chi rappresentate.

Autunno. Hai qualcuno a tenere la mano durante gli horror.

Se sei un appassionato di horror, ma anche qualcuno che preferisce guardarlo un po’ chiudendo gli occhi, l’autunno è il momento ideale per essere ancora più vicini al partner.

Hai una scusa per rimanere in relax tutto il giorno.

L’estate è un andare e venire. Di continuo. Per tutta la stagione. Ma in autunno, complice il tempo meno prevedibile, avete maggiori probabilità di imbattervi in un giorno piovoso. E non vi sentirete per nulla colpevoli se decidere di trascorrere la giornata, abbracciati, davanti alla TV.

Puoi mostrare le tue abilità in cucina.

Il cibo in autunno è il migliore. Hai le zucche, i funghi, i formaggi, le zuppe. Mentre in estate fa troppo caldo anche per mettere piede in una cucina, tra settembre e novembre la cucina diventa un rituale accogliente che vi renderà felici.

Il sesso diventa più confortevole.

L’autunno è la stagione perfetta anche per il sesso. Non si suda per il caldo e non si hanno i brividi per il freddo. Secondo uno studio gli uomini lo preferiscono quando all’esterno fa più fresco. In questi casi il testosterone, una sostanza chimica che può influenzare gli sforzi sessuali di qualsiasi genere, raggiunge livelli più alti.