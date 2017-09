Tendenza Wonder Woman: eroina fashion icon

Il successo al cinema è confermato dai numeri al botteghino, ma il mondo della moda lo sapeva da tempo che Wonder Woman avrebbe dettato legge in fatto di codici stilistici. La ‘tendenza Wonder Woman’ è in passerella già dallo scorso anno, e non smette di plasmare gli abiti e gli accessori delle super eroine contemporanee. Le donne hanno i super poteri, sono forti, combattive e capaci. Se l’empowerment femminile passa anche per il costume, la tendenza Wonder Woman è proprio questo che grida: forza e autodeterminazione.

La tendenza Wonder Woman che impazza

Gal Gadot, che al cinema ha interpretato la super eroina, è diventata musa di molti stilisti. Givenchy ha creato per lei un abito da sera rosso fiammante che rievoca l’armatura di scena. Versace ha portato in passerella abiti scultorei che accompagnano al bustino rigido e scolpito una femminile gonna lunga. Louis Vuitton ha omaggiato le supereroine con diversi capi della collezione presentata lo scorso anno. E Karlie Kloss se ne è fatta ambasciatrice. Ma non solo: Valentino ha creato una mini collezione a tema. E lo hanno fatto anche catene low cost come Walmart. Gap ha lanciato dei capi sportivi con il logo di Wonder Woman, Betsey Johnson lo ha impresso sullo zainetto mentre Nanette Lepore sugli orologi.

Prodotti che danno i superpoteri: l’elenco è pressoché infinito. Ma la tendenza Wonder Woman ha avuto anche un altro effetto. Quello di rendere Whitaker Malem uno dei brand più richiesti dal mondo del cinema e dello spettacolo. Si tratta di una firma Londinese specializzata nella lavorazione della pelle. Ed è proprio quella che ha creato il corpetto indossato da Gal Gadot nel film (poi rivestito di metallo). Un atelier di Dalston, East London, che da marchio di prestigio è divenuto il più richiesto del momento. L’armatura di Wonder Woman, forte e sexy allo stesso tempo, ha aperto loro le porte al grande cinema, ma anche allo spettacolo. Sembra che persino lo stylist di Rihanna abbia richiesto loro un corpetto con mantella (fonte).