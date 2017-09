Altro che “hot”: il sesso è “romantico”

Viva i baci, l’intimo e il sexting. No, invece, ai toys, alle pacche e ai triangoli…

Altro che perversioni e tabù, a letto vince l’amore. Non a tinte porno, ma nel suo contenuto più romantico. Fatto di carezze e baci. Di abbracci e di sorrisi. A sostenerlo sono gli psicologi dell’Università dell’Indiana di Bloomington. Questi hanno condotto uno studio sul comportamento sessuale degli americani, facendo emergere che le attenzioni romantiche e affettuose sono tra le più desiderate tra le lenzuola. Discorso valido sia per gli uomini che per le donne.

Nel 2015 i ricercatori hanno realizzato un sondaggio nel quale è stato chiesto di valutare l’apprezzamento di oltre cinquanta comportamenti sessuali. Hanno risposto 975 uomini e 1.046 donne, impiegandovi una quindicina di minuti. Dall’analisi statistica dei dati è emerso che in cima alla lista dei desideri c’è il bisogno di rendere l’ambient più romantico e sentimentale.

“Essi includono baciare più spesso durante il sesso, coccolare, dire cose dolci e romantiche durante il sesso, preparare la stanza per renderla più accogliente in vista del rapporto e via discorrendo”, spiegano i ricercatori.

Oltre l’80 percento dei partecipanti ha indicato di praticare comunemente masturbazione, sesso vaginale e sesso orale. Il sesso anale, invece, è risultato consueto per il 43 percento degli uomini e il 37 percento delle donne. Risulta gradito l’uso di indumenti intimi sexy (75% delle donne, 26% degli uomini). Ma anche il sexting, ossia l’invio di immagini hot (54% delle donne, 65% uomini). Anche il porno (60% delle donne, 82% uomini).

Vanno molto bene anche la lettura di storie erotiche (57% dei partecipanti) e il piacere outdoor, quindi in luoghi pubblici. Quest’ultimo è stato dal 43% del campione. Bocciati, invece, le “sculacciate” (1 partecipante su 3), i triangoli amorosi a letto (10% donne, 18% uomini). Evitabile anche l’uso di sex toys, con appena il 13 percento delle preferenze.

“Questi dati evidenziano l’opportunità per le coppie di parlare più apertamente dei propri desideri e interessi sessuali”, ha sottolineato l’autrice principale dello studio. “Insieme possono trovare nuovi metodi per incentivare il romanticismo e l’attrazione sessuale, aumentando sia la soddisfazione sessuale che la felicità della relazione”.