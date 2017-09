LaPresse Se siete ariete dovresti uscire con Brad Pitt o con Maley Cyrus. LaPresse I/le toro dovrebbero optare per Nina Dobrev o Kit Harington. LaPresse Ai gemelli consigliamo Harry Styles o Natalie Dormer. LaPresse Con i/le cancro abbineremmo Oscar Isaac o Rihanna. LaPresse Con i/le leone 'stanno bene' Jamie Foxx o Rita Ora. LaPresse Vergini, optate per Leonardo DiCaprio o Kendall Jenner. LaPresse Se siete bilancia consigliamo Dev Patel o Rosario Dawson. LaPresse Scorpioni, buttatevi su Milo Ventimiglia o Selena Gomez. LaPresse Sagittario, che ne dite di Chris Pratt o Angelina Jolie? LaPresse Capricorno: Tom Hardy o Taraji P. Henson. LaPresse Acquario: Charlie Hunnam o Kourtney Kardashian. LaPresse Ed infine i pesci: potete scegliere fra Drake e Emma Stone.

Una star per ogni segno zodiacale. Anche voi vi siete presi una cotta per una persona famosa? E’ molto probabile di sì. Ma come scoprire se si è veramente compatibili nella vita reale?

Una star per ogni segno zodiacale. Cosa dicono le stelle

E’ semplice: con un piccolo aiuto dai segni zodiacali. Questi ultimi infatti possono rispondere a tutto, dal viaggio perfetto al partner ideale. E’ quindi possibile capire con quale celebrità avresti un feeling maggiore e una buona probabilità di vita felice insieme. Sempre che la si incontri, prima o poi! Nelle foto che seguono trovate una star uomo e una donna abbinate ad ogni segno zodiacale. Continuate a scorrere le gallery per trovare il vostro partner famoso ideale.

