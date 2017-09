Il rasoio rinforza i peli: un mito da sfatare

Il rasoio rinforza i peli, non utilizzarlo! Quante volte abbiamo udito l’avvertimento da mamme e nonne. Ma il fatto che rasarsi porti a far crescere peluria più folta e scura è in realtà un mito da sfatare. Ragazze, adolescenti, ma anche molti maschietti. Tutti terrorizzati al solo pensiero di radersi. E se poi crescono arbusti sulle gambe? E se la barba aumentasse? Se fosse davvero così, tutti i calvi avrebbero volentieri utilizzato il rasoio in nome di una chioma fluente!

Il rasoio rinforza i peli: falso

I peli nascono da una ben specifica struttura: i follicoli piliferi. Per ciascun follicolo cresce un solo pelo. E il numero di “case” dei peli che ciascuno di noi possiede rimane lo stesso per tutta la vita. È dunque impensabile che da un follicolo possano crescere più peli. Quello che accade quando passiamo l’incriminato rasoio è molto semplice. In quel momento tutti i peli vengono tagliati insieme. E dunque ricrescono insieme.

Con altre tecniche di depilazione i peli hanno una crescita disomogenea dando la sensazione di essere “pochi e deboli”. Lo stesso discorso vale per le unghie: tagliarle non aumenta spessore o durezza. Il fatto che i peli sembrano più “duri” dipende dalla loro lunghezza. Come avviene per i capelli, più sono corti e più sembrano “forti”. È quando si allungano che risultano come sono in natura.

Se provaste a prendere un bastoncino lungo per spezzarlo a metà, non avreste difficoltà. Ma se faceste lo stesso con una delle metà del bastoncino, trovereste più resistenza. I peli, come il bastoncino, diventano meno flessibili se più corti.

Il rasoio fa ricrescere i peli piu’ scuri: falso

Su Biseness Insider è apparso un articolo in cui viene intervistato Kurt Stenn, biologo e studioso dei capelli da più di 30 anni. Stenn ribadisce il concetto di un unico pelo per follicolo. Le zone in cui non c’è presenza di pelo non vedono la miracolosa comparsa di peluria dopo la rasatura.

Inoltre sottolinea come il rasoio non faccia crescere peluria più scura. Gli uomini con la barba chiara si sono rasati lo stesso numero di volte dei mori. Peli e capelli cono parti “morte” del nostro corpo. Non si tratta di piante o rami di alberi. Il taglio, di qualunque tipologia sia, non aiuta a rinforzare o scurire. Nel caso dei capelli può rinvigorire il loro aspetto. Ma per il semplice fatto che vengono eliminate doppie punte o parti sfibrate.