Limited edition, occhiali da sole per pochi

Ognuno di noi è unico. Perché nasconderlo? La moda, infatti, invita a tirare fuori la propria personalità, il tutto avvalendosi di preziosi oggetti di stile. Un accessorio che tanto piace a uomini e donne è l’occhiale da sole. A proporre ai più fashionisti uno stile sempre nuovo sono innumerevoli marchi di eyewear che, al fine di assecondare le aspettative dei più esigenti, sono scesi in campo con modelli proposti in limited edition. L’obiettivo? Far sentire unico chi li indossa.

Capsule Limited Edition Maui Jim feat Vinylize

Spirito vacanziero quello proposto dalla Capsule Limited Edition Maui Jim feat Vinylize, collezione nata dalla collaborazione tra due grandi talenti: Maui Jim, brand che nasce a Maui (una delle isole più affascinati delle Hawaii) e Vinylize, marchio che realizza occhiali in vinile. Il prodotto finale, figlio di questo sodalizio, altro non è che la rivisitazione del modello iconico “Hula Blues” che, per l’occasione, presenta una montatura in vinile realizzata con originali 45 giri di Hula Blues Hawaiano. Il pattern interno, invece, rimanda alla grafica delle etichette originali degli album.

Hula Blues, l’occhiale dalla montatura in vinile

Che dire poi delle lenti PolarizedPlus2? Assicurano agli occhi massima protezione dai riflessi e dai raggi UV. Non è tutto. Un trattamento permanente idrofobico e oleofobico, applicato su entrambi le superfici delle lenti, facilita la pulizia e l’eliminazione dell’acqua nonché della neve.

A lasciare un’impronta inconfondibile nel mondo dell’eyewear è anche Mykita, marchio tedesco che, dopo Bernhard Willhelm, Damir Doma e Maison Margiela, ha collaborato con 424 (label di culto dello streetwear). I due brand sono riusciti a combinare l’estetica minimale berlinese con l’aria sfacciata e divertente tipica della California. Protagonista di questo progetto di customizzazione è Erin, un delizioso occhiale dalla forma perfettamente tonda. A ognuno il suo colore. Si può scegliere tra la mise in argento brillante con lenti rosse e quella in oro scintillante con lenti blu.

Erin, l’occhiale customizzato

Gli occhiali sono stati prodotti in edizione limitata: sono infatti disponibili solo 50 pezzi per colore. Dove trovarli? A partire dall’8 settembre sono reperibili presso i Mykita shop di Los Angeles e New York, nello store FourtwoFour di Fairfax, in alcuni punti vendita selezionati nel mondo e, ovviamente online sull’E-shop di Mykita.