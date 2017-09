Guadagnare meno della propria moglie. I rischi

Guadagnare meno della propria moglie significa tradire di più o essere più esposti al rischio di patologie cardiovascolari. A chiarirlo una ricerca pubblicata dal magazine Daily Mail.

Guadagnare meno della propria moglie: le conseguenze

Tutta colpa di una mascolinità basata su rapporti di potere – di cui il lato economico rappresenta solo una delle tante espressioni -. E qui messa a dura prova dal cambiamento dei tempi. Infatti oggi le donne lavorano e in alcuni casi guadagnano di più del loro compagno. Questo crea inevitabilmente dei cambiamenti. Sono trasformazioni che se guardate in faccia consentiranno ad entrambi i sessi di evolversi senza lacci o imposizioni culturali.

Gli esperti della Rutgers University hanno cercato di capire l’effetto di questo cambiamento sugli uomini. Scoprendo poi un aumentato rischio cardiovascolare, problemi cronici ai polmoni e di ulcere allo stomaco.

Gli effetti sulla salute della perdita di centralità del maschio nella famiglia

Tra gli altri problemi segnalati dagli scienziati, patologie relative allo stress insorte proprio come conseguenza al ruolo di subordinazione del maschio all’interno della coppia. Pare infatti che alcuni uomini, se messi in una condizione di subordinazione rispetto alla donna, sfoghino la frustrazione con comportamenti malsani. Alcol, sigarette, stile di vita poco sano. Questo perché faticano ad accettare il cambio dei tempi. Soprattutto a trovare un nuovo ruolo all’interno della coppia che esuli da quello di essere il principale breadwinner, il sostegno economico alla famiglia.

Guadagnare meno della propria moglie: il parere degli esperti

Lo psicologo Cary Cooper della Manchester Business School, figura non coinvolta nello studio, ha così commentato la ricerca. “Ci piace parlare del ruolo degli uomini nella società. E immaginiamo per loro un ruolo più importante nella cura della casa e nella crescita dei figli. Ma molti uomini ancora si identificano come principali sostenitori della famiglia in senso economico”.

“Quando sono privati del ruolo soffrono di malesseri psicologici che danneggiano la loro salute fisica”. Altrove una delle conseguenze più osservate è che gli uomini che guadagnano meno delle donne sono più inclini al tradimento. Ciò che è stato osservato è che mentre le donne che lavorano cercano di sforzarsi per non sottrarre energie al matrimonio, gli uomini con meno impegno lavorativo tendono a tradire o a fare meno in casa.

Lo studio ha riguardato tutti quei soggetti classificati come breadwinner nel corso di tutta la loro relazione, quelli che lo sono stati per la maggior parte, e quelli a fasi alterne.

Se il sesso femminile è quindi cambiato tantissimo nel corso degli ultimi 50 anni, rinunciando a stereotipi e ruoli troppo asfissianti, è oggi il sesso maschile a sentire il bisogno di un’evoluzione dei propri ruoli. Un uomo che sta più a casa non significa infatti che si tratti di un uomo meno indispensabile.