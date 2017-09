Lingerie d’autunno, le nuove ispirazioni

Una panoramica sulle collezioni di intimo per la stagione in arrivo: natura e personalità

Personalità. E’ questa la parola chiave della lingerie d’autunno. Per donne di carattere, che sanno quello che vogliono e quello che amano. Ma non trascurano l’eleganza e la sensualità, e naturalmente si lasciano ispirare dalle tendenze del momento. Ecco una panoramica su due collezioni di intimo per la stagione in arrivo, ispirate alla natura e al Belpaese in questo periodo dell’anno.

Lingerie d’autunno tra natura e italianità

Intimissimi ha scelto di prendere spunto dai luoghi più belli e iconici d’Italia per la collezione autunno inverno 2017 2018. Suggestioni e stili si mescolano alla sensualità e al glamour, come solo certe località del Belpaese sanno fare. Oltre agli ‘evergreen’ come le proposte total black o quelle natalizie, tre le linee, ognuna dalla forte personalità.

Exotic Riviera è la linea ispirata ai giardini Martella di Ischia, vero eden tropicale ed esotico che si riflette nelle stampe su fondo nero o sul bianco dei pizzi macramé. Ancora giardini, ma questa volta sul lago di Como: sulla linea Dreaming Bellagio fiori delicati arricchiscono ricami e pizzi con leggeri contrasti di colori. La palette cromatica si distingue per le tonalità appena accennate, tinte pastello e un verde salvia.

70’s in Rome pensa ad una donna che passeggia tra la storia e l’eleganza di Roma. La Città Eterna si riflette nello charme del colore blu abbinato all’hennè, toni autunnali per eccellenza. Raffinati motivi geometrici incontrano pizzi floreali seguendo le stesse nuance di colore, dando vita a un’armonia perfetta.

La natura autunnale nell’intimo

Anche in casa Yamamay i fiori e le tonalità della natura caratterizzano la lingerie d’autunno. Testimonial della campagna dedicata, Alice Peneaca e Hailey Clauson, donne morbide e prosperose. Il marchio ci accompagna a passi lenti ma decisi verso le atmosfere autunnali: dalle prime serie con tagli che lasciano ancora la pelle al vento per rimandare il saluto all’estate. Alle serie che, nei toni e i motivi floreali, diventano un inno alla natura di stagione. Ricami e applicazioni di patch floreali su body e bustier, in alcuni modelli dal sapore vagamente retrò. Giochi di elastici ed incroci su tessuti seducenti conferiscono un mood sporty per un effetto finale originale e di tendenza. Rosso, giallo, verde, blu, colori naturali e l’irrinunciabile nero compongono la gamma colori della collezione. Toni scuri, dal terra al caffè, su capi in tessuto jacquard micropois e pizzo. Infine, la scia del greenery arriva fino all’autunno: verde smeraldo e verde bosco.