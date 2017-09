Tatuaggi profumati: se sulla pelle nasce un bouquet

Tatuaggi profumati, ossia quando ad esplodere di odori è una parte del corpo già rivestita di una particolare importanza perché sede di un disegno estroso. Di solito i tatuaggi rappresentano già un messaggio sulla pelle che parla attraverso disegni, linee, colori e forme. Ma la sfida qui si fa doppia. Se oggi a questo schema si potesse aggiungere un terzo senso, oltre a quello della vista e del tatto, ossia l’olfatto? Se insomma i tatuaggi si potessero odorare oltre che guardare e toccare, cosa succederebbe agli amici o ai compagni più amati della nostra pelle?

Tatuaggi profumati: sulla pelle un’esplosione di fragranze

Ladies and gentleman, non c’è bisogno di immaginarlo, i tatuaggi profumati oggi sono realtà. Merito di un’iniziativa della compagnia newyorchese Tattly, che ha inventato proprio il tatuaggio ‘profumato’ e removibile. A riportarlo il magazine Independent. Il motto dell’azienda è il divertente: ‘Fake Tattoos by Real Artists’. Si tratta di un disegno di tipo temporaneo realizzato dall’artista Vincent Jeannerot, noto esperto francese di disegni botanici ad acquerello. Le figure del francese includono diverse figure floreali, rose, ortensie, addirittura prezzemolo. Ogni tatuaggio è associato ad una fragranza creata dalla Agilex Fragrance. La collezione si chiama Bouquet Garni Set.

Queste profumazioni includono aromi di pioppo, papavero rosa e cananga dorata. Il disegno viene applicato sulla pelle e subito la profumazione scelta si espande attraverso l’aria. Come accade per tutti i disegni removibili, il tatuaggio profumato dura circa due o tre giorni. Aroma incluso. E non devono storcere il naso nemmeno i non amanti degli aromi floreali. A disposizione del consumatore esistono anche fragranze da far venire l’acquolina in bocca. Esse includono per esempio aromi al leccalecca o profumi di dolciumi più noti.

Tuttavia l’iniziativa sembra ben studiata a partire dalla promozione social. Colpiscono di gran lunga inoltre le immagini dell’azienda che sembrano proprio essere state scelte per invogliare i consumatori a rendere ancora più vivi i loro tatuaggi. Su Instagram gli scatti sono curatissimi e con facilità un braccio si trasforma in un prolungamento di una pianta oppure in una tela bianca tutta da disegnare o da imprimere con le fragranze più amate.