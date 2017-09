Anello di fidanzamento per lui: è tendenza

In inglese ha un nome, che in italiano non permette traduzioni. L’anello di fidanzamento da uomo, che stampa e aziende anglosassoni hanno soprannominato ‘mangagement ring’ (un gioco di parole tra man ‘uomo’ e engagement ring ‘anello di fidanzamento’) è ufficialmente un accessorio di tendenza. Sono lontani i tempi in cui la proposta di nozze avveniva esclusivamente da parte dell’uomo, che ‘assicurava’ la donna con un anello, mentre la di lui mano rimaneva libera dal simbolo del legame. E se fino a qualche anno fa era un’eccezione la donna che regalava l’anello all’uomo, oggi la differenza si sta assottigliando sempre di più, riporta l’Independent.

Anche lui vuole l’anello di fidanzamento

I millennials sono già poco propensi al matrimonio e al metter su famiglia. Figuriamoci all’acconsentire ad un simbolo così ‘retrò’ di definire una demarcazione dei ruoli. Fino agli anni ’40 e ’50 non esistevano nemmeno gli anelli di fidanzamento maschili. Poi hanno cominciato a fare la loro comparsa. Ma nella maggior parte dei casi, sino ad oggi, nella coppia era solo lei a portarlo, raramente tutti e due. I tempi progressisti che stiamo vivendo, inclini ad abbattere le disparità di genere, e sempre più abituati alle coppie dello stesso sesso, hanno portato ad un’ondata di richieste di anelli di fidanzamento per lui.

I designer di gioielli e le aziende sono testimoni del cambiamento. Sempre più propense a sfornare anelli per lui oltre che per lei. La tendenza del momento li vuole piatti, in oro, argento o platino, con micro diamanti. Dopo le nozze cambiano mano, non vengono aggiunti alla fede.

Piccoli segnali dell’avvicinarsi alla parità di genere? I ruoli ‘tradizionali’ hanno confini sempre più labili. Le donne lavorano, gli uomini si occupano molto più dei figli. Le donne fanno proposte nuziali, le coppie dello stesso sesso si sposano (o si uniscono civilmente). Ed ecco che anche i simboli della differenza di genere cambiano significato, o lo perdono del tutto.