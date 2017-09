Food delivery: i piatti preferiti dagli stranieri

Il food delivery impazza e diventa vero e proprio fenomeno trendy. Almeno nei 6 paesi fotografati da Just Eat, azienda leader nel mercato dei servizi per ordinare pranzo e cena a domicilio. I gusti spaziano dalla cucina tradizionale a quella esotica. Dai piatti di casa a quelli da sperimentare. Una moda che nasce dalla globalizzazione e dal desiderio di conoscere (o assaporare) culture diverse dalla nostra.

Food delivery: le tendenze secondo Just Eat

La “Mappa del cibo a domicilio all’estero”, è uno studio realizzato da Just Eat, presente in Italia dal 2011. Ne emerge un’analisi dei comportamenti della community nel Regno Unito, Danimarca e Norvegia. Ma anche Irlanda, Spagna, Canada e ovviamente Italia.

Le tendenze dall’estero vedono al primo posto assoluto la cucina cinese. Seguono la nostra pizza e la cucina italiana in generale. Un grande onore per la nostra tradizione culinaria. In particolare, il cinese risulta al top nel Regno Unito con uno dei piatti più ordinati: il riso fritto con l’uovo. In Irlanda con le famose nuvole di drago, in Spagna con gli involtini primavera. E in Canada con il riso fritto al pollo. La pizza è invece al primo posto in Norvegia con la Margherita, trend tipico anche in Danimarca. Ma i danesi amano anche molto la pizza “pepperoni” (con salame). I piatti della cucina italiana sono ordinati soprattutto da spagnoli con pizza, tiramisù e lasagne.

E il food delivery preferito dagli italiani? Adoriamo anche noi il cinese. E poi ordiniamo pizza e cucina nostrana. Insomma: in fatto di cibo siamo “europei” doc.

Nuove abitudini per il food delivery

Just Eat svela la nascita di alcune nuove abitudini di consumo nel food delivery all’estero. In crescita la passione per la cucina greca in Canada, seguita da quella Thai e Indiana che rientrano nelle prime 8 cucine più apprezzate. Inoltre la cucina Turca sta conquistando sempre più gli spagnoli, posizionandosi al quinto posto.

Ma anche all’estero la cucina locale non può mancare a tavola. Quando si ordina a domicilio, alcuni Paesi dimostrano un forte attaccamento alla tradizionale locale. E in lista sono presenti i “must have” di cui non si può fare a meno. I canadesi non rinunciano al Poutine, un contorno a base di patate e formaggio. Gli spagnoli alle Patatas Bravas, tipica tapas accompagnata da salsa piccante. E gli inglesi al Fish and Chips, il filetto di pesce bianco fritto in pastella servito insieme ad abbondanti patatine fritte.

Il cibo a domicilio preferito dagli italiani

Molte cucine estere spopolano in Italia quando si tratta di food delivery. Torino con il tequeňos della cucina venezuelana, ovvero bastoncini di formaggio avvolti in pastella fritta. Milano con il piatto etiope degli Zighini doro Alicha e purè di lenticchie. Roma con il Nasi Goreng, il riso fritto indonesiano cucinato con pollo e gamberetti. E infine Palermo con le Dita di Fatima, ricetta tunisina di involtini di carne.

Da diversi anni troviamo un’insolita Moussaka greca tra gli ordini dei Padovani. Il sapore piccante del Chili messicano a Napoli. Le verdure cotte e speziate del Sabiji indiano nel food delivery veronese. Il bacon cheesburger americano a Firenze e infine un ormai classico riso cinese alla cantonese a Bologna.