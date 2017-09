La Luna in bellissimo trigono in segno d’Acqua muove un’onda di emozioni positive, nonostante i transiti ostili della stagione in corso. Riuscirete tra oggi e domani ad afferrare il bandolo dell’ingarbugliata matassa di impegni e dubbi, con intuizioni precise

colore: Bianco Ottico

Lauryn Hill, Ready or not