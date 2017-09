Serie TV: 10 attrici che hanno nascosto la loro gravidanza

© ABC Claire Danes era incinta di sette mesi e mezzo sul set della seconda stagione di Homeland. Per nascondere il pancione, i realizzatori hanno utilizzato effetti speciali digitali. E hanno filmato l'attrice costantemente dalle spalle in su. CBS Alyson Hannigan è rimasta incinta due volte durante gli anni trascorsi sul set di How I Met Your Mother. I realizzatori hanno nascosto la cosa tramite inquadrature particolari e costumi di scena. Una volta però hanno ideato la sequenza della gara con gli hot dog, alla fine della quale vediamo il pancione dell'attrice. © Fox Gillian Anderson viene rapita dagli alieni nella seconda stagione di X-Files. Una trovata degli autori per permettere all'attrice di andare in maternità! ShondaLand Ellen Pompeo è stata quasi sempre ripresa attraverso primi piani durante la sesta stagione di Grey's Anatomy. Successivamente gli sceneggiatori hanno dato all'attrice la possibilità di andare in maternità, creando una storia in cui Meredity donava parte del fegato al padre. © Fox Zooey Deschanel è stata sostituita temporaneamente durante le riprese della quinta stagione di New Girl. Gli ideatori della sit-com hanno messo in pausa il personaggio di Jess, inventando un suo impegno come giurata di un processo, dando all'attrice il tempo di andare in maternità. Jess è stata sostituita da Regan, personaggio interpretato da Megan Fox. FX Keri Russell era incinta durante la produzione di The Americans - Stagione 4. Il suo compagno sullo schermo, e nella vita, è l'attore Matthew Rhys. Inizialmente i realizzatori hanno coperto la pancia dell'attrice con costumi e oggetti di scena: borse della spesa, ad esempio. Poi sono ricorsi agli effetti speciali digitali. Lionsgate Television January Jones era incinta durante le riprese della quinta stagione di Mad Men. I realizzatori hanno avuto l'idea di far passare alla sua Betty un periodo di forse stress. E farla ingrassare. ShondaLand Cappotti giganteschi, oggetti di scena davanti alla pancia e tanti primi piani. Così i realizzatori di Scandal hanno nascosto la gravidanza di Kerry Washington durante la terza stagione della serie. HBO La quinta stagione di Sex an the City è stata ridotta: i produttori hanno realizzato solo otto dei tredici episodi iniziali. La ragione? La gravidanza di Sarah Jessica Parker. NCB Debra Messing si copre la pancia con un telo in un episodio della sesta stagione di Will & Grace. Un altro modo di nascondere la gravidanza dell'attrice è stato attraverso l'uso di costumi di scena più grandi. Alla fine la Messing ha saltato gli ultimi quattro episodi della stagione.

Attrici in gravidanza sui set delle serie TV più amate

Gravidanza durante le riprese di una serie TV. Oggi vi raccontiamo di 10 attrici che hanno nascosto la loro gravidanza con l’aiuto degli autori.

Le soluzioni immediate: guardaroba, oggetti di scena, inquadrature particolari. E tanti primi piani…

Un guardaroba più grande di un paio di misure, oggetti di scena piazzati davanti alla pancia. E un’overdose di primi piani per non riprendere il resto. Queste le soluzioni immediate dei realizzatori.

L’uso degli effetti speciali digitali sul set di Homeland

Altre volte però, bisogna ricorrere alle “maniere pesanti” e utilizzare una vasta gamma di effetti speciali digitali per rimodellare il corpo delle protagoniste e cancellare la loro pancia al computer. Chiedetelo a Claire Danes, tanto incinta sul set di Homeland!

La soluzione definitiva: pausa sul set

Altre volte gli effetti speciali al computer servono a poco. Ecco perché spesso le attrici entrano in maternità durante la fase di riprese. Rimpiazzate da colleghe, oppure costringendo la troupe a soluzioni estreme: tagliare il numero degli episodi. E’ successo per esempio con la quinta stagione di Sex and the City, il cui numero di puntate è stato ridotto a otto per permettere a Sarah Jessica Parker di andare in maternità.

Da Claire Danes a Debra Messing

A seguire vi mostriamo dieci star delle serie TV più amate e vi raccontiamo come hanno affrontato il lavoro sul set durante la loro gravidanza. Spesso, affrontando anche critiche del pubblico che ha attaccato soprattutto la scelta di usare oggetti di scena e inquadrature particolari per nascondere i fatti.

Scoprite chi sono le dieci star!

Ecco dieci volti, partiamo da Claire Danes e arriviamo a Debra Messing, passando per grandi nomi come Sarah Jessica Parker e Gillian Anderson di X-Files, scopriteli tutti sfogliando le foto della gallery!

