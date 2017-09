Bibliomanzia: in Italia si legge per rimorchiare

La bibliomanzia, in un’accettazione esoterica, è una sorta di divinazione che consiste nell’aprire un libro su una pagina a caso per trarre il responso dalla prima frase su cui si posa lo sguardo. Il libro, quindi, diventa sacro, profetico o ispirato. Quella che un tempo era un’arte utilizzata per trovare le risposte ai propri quesiti oggi è cambiata radicalmente. Viene utilizzata, infatti, sopratutto dai giovani per far colpo sull’altro sesso.

Sembra che in Italia, secondo le rivelazioni Istat, meno della metà della popolazione abbia interesse per i libri. Dal 2010 a oggi i lettori sono calati di 3 milioni e 300 mila unità. Nel 2016 solo un terzo degli uomini si è dedicato alla lettura. Contro quasi la metà delle donne. I lettori maschi tra 11 e 14 anni sono diminuiti più del 25%. Metà dei giovanissimi non legge. In vacanza e nei momenti liberi, però, le cose cambiano. Si è più disponibili a ritagliarsi un po’ di tempo per una buona lettura.

BIBLIOMANZIA, ARTE ANTICA CHE AIUTA ANCHE IN TEMPI MODERNI

Secondo un sondaggio del portale Libreriamo.it, il 34% afferma di aver maggior tempo a disposizione nei mesi estivi. A cui si aggiunge la voglia di evasione. Il 14% degli intervistati dichiara di sentire il bisogno di tenersi costantemente aggiornato leggendo. Il dato più interessante lo rivelano gli uomini. Che trovano nei libri un punto di partenza per iniziare nuove amicizie. Tradotto: leggere per rimorchiare e fare bella figura con l’altro sesso. Magari trovando ispirazioni proprio da frasi e battute tratte dalle pagine. La scelta ricade nella quasi totalità dei casi sul romanzo, poiché consente di aprire la mente e di aiutare a capire gli altri, grazie alla possibilità di immedesimarsi nelle storie dei protagonisti. Ecco, quindi, come rientra in gioco la bibliomanzia. Che i ragazzi utilizzano inconsapevolmente per cercare nei libri una chiave più originale per sedurre l’altro sesso.

Chi legge tende ad avere un vocabolario più ampio e più argomenti di conversazione che possono sicuramente aiutare a suscitare l’interesse e a far colpo sull’interlocutore. C’è chi da questa arte, traendo ispirazione e messaggi profetici dalle pagine dei libri, ha esordito proprio nella scrittura. E’ il caso di Roberta Cuttica, imprenditrice, manager, scrittrice e co-owner con Roberto Re di HRD Training Group, società leader in Europa nel settore del coaching e dello sviluppo personale. Da sempre affascinata dall’antica pratica della bibliomanzia, Roberta ha recentemente pubblicato il suo primo romanzo, “L’altra linea della vita”. Dove si incrociano i destini dei due protagonisti principali, Shadia e Leon, in un turbinio di incontri ed eventi indimenticabili in cui un ruolo fondamentale lo giocherà un diario ricevuto in dono.