Oktoberfest: tutto quello che c’è da sapere

Oktoberfest di Monaco di Baviera, tripudio di colori e di eccessi. E’ infatti la festa popolare più grande al mondo che ogni anno ospita oltre 7 milioni di visitatori. E, con un trend in crescita in tutta Europa, le prenotazioni per volare nella città tedesca sono aumentate dell’80%. Gli italiani che quest’anno si lasciano contagiare sono il 45% in più rispetto allo scorso anno. La festa si svolge dal 16 settembre al 3 ottobre ed è giunta alla sua 184° edizione. Volagratis.com, il pioniere dei motori di ricerca per voli, ha analizzato le richieste fatte dai viaggiatori europei e sono emersi dati interessanti.

I DATI DELL’OKTOBERFEST

Tra i più grandi amanti dell’Oktoberfest ci sono senza dubbio gli italiani. A farla da padrone rimangono però i britannici: nel 2016 le presenze dalla Gran Bretagna erano pari al 56% mentre quest’anno raggiungono il 67%. Gli spagnoli si attestano al 9% (+2% rispetto al 2016). I tedeschi calano dal 19% del 2016 al 5% di quest’anno. Scompare infine la quota di visitatori francesi. A viaggiare in occasione dell’Oktoberfest nel 46% dei casi sono le coppie. Il 31% dei visitatori è rappresentato da famiglie e gruppi di amici, ma non mancano neanche i viaggiatori singoli.

Volagratis.com analizza anche come italiani e spagnoli preferiscano prenotare generalmente i loro viaggi con una settimana di anticipo. Mentre i britannici sono più per i “last minute” e scelgono di acquistare volo e hotel in media 3 o 4 giorni prima dell’inizio del festival. Il periodo di permanenza a Monaco in occasione dell’Oktoberfest è di 3 giorni. Per il soggiorno, i visitatori spagnoli stanziano un budget di 542 euro. Gli italiani invece per volo+hotel 488,88 euro, con un aumento del 25% rispetto al 2016. Più attenti e risparmiatori i britannici, che spendono 450,50 euro, con un incremento pari solo al 3% rispetto al 2016 (437,25 euro).

LA STORIA DELL’OKTOBERFEST

La storia dell’Oktoberfest inizia nel lontano 1810, per l’esattezza il 12 ottobre, con il matrimonio tra il principe ereditario bavarese Ludwig e la principessa Therese von Sachsen Hildburghausen di Sassonia. I festeggiamenti durarono cinque giorni e vennero estesi a tutti i cittadini di Monaco. Svolgendosi in quello che all’epoca era un semplice prato di periferia ma che da allora venne rinominato Theresienwiese in onore della sposa. I festeggiamenti ebbero talmente tanto successo che l’anno successivo vennero ripetuti fino a che non divennero un evento tradizionale. Ed anno dopo anni si arricchivano di eventi. Dalle corse di cavalli alle feste agricoli, da varie attrazioni come giostre e altalene fino a piccole baracche dove era possibile bere birra.

