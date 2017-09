Giornata preziosa per afferrare con intuizioni precise ciò che la logica non sa spiegare, soprattutto ora, con Mercurio e Marte in secca opposizione sembra buona cosa utilizzare facoltà extra logiche per prendere la giusta direzione. State in ascolto di ciò che Anima suggerisce

colore: Ultravioletto

Bob Dylan, Visions of Johanna