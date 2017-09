Rebecca Hall: a Venezia vince la semplicità

Aristocratica e sofisticata anche quando non è sotto ai riflettori. L’attrice britannica in versione informale e rilassata conquista la Laguna

Come non ricordarla nella pellicola “Vicky Cristina Barcelona” a fianco di Penelope Cruz e Scarlett Johansson? La sua interpretazione è da Oscar. Non a caso ai Golden Globe del 2009 ha vinto il premio come migliore attrice. Rebecca Hall è una promessa del cinema e deve molto ai genitori da cui ha ereditato la passione per il mondo dello spettacolo e forse anche il talento: è infatti figlia di una cantante lirica e di un regista teatrale. Il suo futuro sotto ai riflettori era scritto.

Rebecca Hall, una promessa del cinema

Prima il teatro e poi il cinema: film dopo film (Iron Men 3, Transcendence, The Town etc.) Rebecca si è dimostrata camaleontica. E’ passata dalle commedie alle tragedie senza mai tirarsi indietro, anzi, ha saputo cogliere le sfide mettendosi in gioco nei panni di uno nessuno e centomila personaggi. La voglia di fare, osare e stupire non le manca. Nonostante sia una timida che non ama vantarsi della sua bravura, di consensi ne ha ricevuti. Si è infatti portata a casa i complimenti di grandi registi come Woody Allen, Christopher Nolan, Ben Affleck, Steven Spielberg e tanti altri.

Una (non) diva sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia

Dal grande schermo al red carpet, quello della 74° edizione del Festival di Venezia occasione in cui l’attrice britannica, classe ’82, ha vestito i panni di giurata. Il suo guardaroba da passerella? Ha sfoggiato outfit degni di nota passando dal romantico abito in perfetto stile dea greca, in rosa pallido, a una mise total black. Stesso colore prediletto per le uscite lontano (se così si può dire) dai flash dei fotografi.

A quanto pare il nero rientra nella lista dei suoi colori del cuore. E non perché abbia un animo dark ma perché è la sua carta vincente, una soluzione che le permette di unire semplicità a eleganza. Eccola indossare una maglia/canotta girocollo e una gonna plissettata. Il look total black è però spezzato da una scarpa a pantofola bianca. Mai sottovalutare l’importanza di accessori come gli occhiali da sole. Rebecca ha sottolineato la sua femminilità puntando a un modello in perfetto stile “occhi di gatto”: la montatura Anita di Max Mara.



Nude look: la semplicità premia

I capricci in perfetto stile diva di Hollywood non la riguardano. Nonostante viva una vita sotto ai riflettori si tiene lontana da chiacchiere e pettegolezzi: preferisce la riservatezza. Tale carattere, tale stile. Le sue mise infatti urlano raffinatezza e discrezione. Qualsiasi cosa indossi, è sempre molto bon ton. Il suo beauty look non è da meno: make-up nude e capelli ora raccolti ora sciolti sono la sua arma vincente. “Il buon gusto nel vestire è qualcosa di innato, come la sensibilità del palato” – disse Coco Chanel.