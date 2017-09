Tronchetti e stivaletti per l’autunno: urban comfort

Ci sono le sneaker,certo. E le stringate. Anche le francesine. Ma nessuna calzatura è regina dell’autunno inverno come gli stivaletti e i tronchetti. Le scarpe alte, che coprono la caviglia, sono un must irrinunciabile da decine di stagioni. Perché uniscono alla protezione il comfort di una scarpa da portare tutti i giorni, e con tutti gli outfit. E sono talmente versatili che è impossibile non trovare il proprio modello. Ankle boots in stile Chelsea? Oppure anfibio basso in stile biker? O magari un morbido modello in suede con tacco?

Stivaletti e tronchetti autunno inverno 2018

Le proposte sono ogni inverno infinite. Vogliamo presentarvene alcune che mettono sul podio delle esigenze stilistiche la comodità, oltre che il glamour. Perfette da indossare con un semplice paio di jeans, o con dei pantaloni con la caviglia stretta. Non pensate che ‘comodo’ sia sinonimo di poco stile. Dalle passerelle delle fashion week internazionali, specialmente quelle newyorkesi, è emerso un trend evidente che abbraccia le calzature comfortable. Niente tacchi scultorei o vertiginosi. Ma scarpe per donne che lavorano, camminano in città, stanno fuori casa dalla mattina alla sera e hanno bisogno di calzare qualcosa che le faccia stare bene tutto il giorno. Senza rinunciare allo stile.

Prendiamo le proposte Valleverde per esempio, marchio associato alla comodità per antonomasia. Ma lontano anni luce dalla banalità. Tra i tronchetti e gli stivaletti dell’autunno, modelli in stile Chealsea boots neri senza tacco, per i look con un pizzico di androginia. Stivaletti che diventano più femminili alzando leggermente il tacco quadrato, e assottigliando la punta in modelli color talpa o castagna. Non mancano riferimenti al mondo country, con punte che si assottigliano e arricciano all’insù, in modo leggero e raffinato.

Anche Pittarosso ha vasta gamma di proposte per gli stivaletti comfy dell’autnno. Dai modelli in stile anfibio, arricchiti di stringhe, fibbie e clip. Agli ankle boots in stile biker, ingentiliti da ricami metallici. Tra i tronchetti, modelli con con tacco alto super-femminile, quadrato e ben stabile, ricamato e iridescente. Oppure in versione sportiva, con para e interno in pelliccia per ripararsi nelle prime giornate fredde in arrivo.