Il ciclismo si veste di tecnologia e innovazione

La bici non basta più. Per ottenere maggiori performance il ciclismo punta sull’abbigliamento tecnologico. Le collezioni Gore-tex e Pirelli Design

Nel mondo del ciclismo la ricerca tecnologica coinvolge anche l’abbigliamento. Perché le prestazioni non passano solo attraverso la costruzione di biciclette altamente performanti e il puro allenamento. Ma anche nella produzione di capi di abbigliamento sportivo che aiutino gli atleti ad andare più veloci. O gli consentano di risparmiare energie quando necessario. I player internazionali partecipano costantemente a questa gara verso l’innovazione. Dalla Gore-Tex, specializzata in abbigliamento tecnico sportivo. All’italiana Castelli, che ha sviluppato una capsule dedicata ai ciclisti in collaborazione con un altro top brand come Pirelli.

Pirelli corre anche nel ciclismo

Per la nota azienda di pneumatici quello della velocità è un obiettivo primario. Lo dimostra attraverso prodotti come gli pneumatici P Zero Velo, noti per le loro elevate performance. Ma anche stringendo operazioni di co-marketing attraverso la Pirelli Design, divisione che si dedica alle attività indirettamente legate al core business aziendale. La nuova partnership con Castelli – azienda italiana all’avanguardia nel ciclismo – viaggia in questa direzione. Ne è nata una collezione di abbigliamento sportivo dall’alto contenuto tecnologico, che si ispira ai battistrada Pirelli. I colori argento, rosso e blu – riferibili agli pneumatici Road Racing, Crono e Four Season – vengono richiamati dai modelli della capsule. Aero Race 5.1 Jersey è il modello di punta. La galleria del vento ha dimostrato le sue doti – 22 watt di risparmio a 40 km/h – che sono la sintesi di aerodinamicità, comfort e resistenza.

In attesa di unificare – nel 2018 – la divisione running con quella bike, Gore-tex ha lanciato prodotti di alto livello per i ciclisti che non vogliono scendere a compromessi. Nella nuova collezione compaiono i kit C7 Gore Windstopper Jersey e C7 Gore Windstopper Salopette corta+. Realizzati in materiale elastico, sono nati per rendere stabile la prestazione degli atleti quando le condizioni sono variabili. Windstopper – letteralmente resistente al vento – è anche un materiale leggero, traspirante e confortevole. Oltre che idrofugo. Sia la maglia che la salopette presentano inserti a rete sotto le braccia per garantire aerazione. In più la salopette ha un inserto imbottito, in materiale traspirante, per una seduta più confortevole.