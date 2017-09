Conquista: 10 errori da evitare (per le donne)

La conquista al primo appuntamento non è sempre semplice. Fare colpo è spesso una dura prova da affrontare, anche se essere se stessi – dicono – porta buoni frutti. Se siete alle prese con un primo incontro, è utile almeno sapere cosa evitare e come comportarsi. A stilare un decalogo dei 10 errori da non commettere, una giornalista del Telegraph, Natasha Devon.

Conquista: ecco come comportarsi

Il quotidiano online del Regno Unito pubblica un articolo della Devon su come muoversi. La giornalista, in tempi di “singletudine” ha accettato una sfida tra amici. Si è iscritta a un sito d’incontri e ha accettato tutti i primi appuntamenti che le sono stati proposti. Ne è nato un vero e proprio decalogo della conquista. Dieci consigli su come mostrarsi e su come fare durante il tete à tete.

Tra le prime regole della conquista dedicate ai maschietti, la capacità decisionale. “Non importa quanto femministe e indipendenti ci crediamo. Amiamo un uomo che è bravo a prendere decisioni”. Dunque, non pensate di vedervi in un luogo stabilito e chiedere: “Dove vuoi andare?”. Dopo ore per prepararsi, per le donne potrebbe risultare traumatico. Meglio pensare a un “pensavo di andare a quel concerto, ti va?”.

Procedete alla conquista evitando inutili domande. Quali? “Come mai una bella ragazza come te è single?”. Ecco: da evitare. Meglio un “sei davvero bella stasera”. Punto. Non utilizzate il telefono. Chattare o controllare mail durante un appuntamento toglie necessaria importanza alle signore. Invece il sesso debole deve sentirsi speciale. Anche se un uomo è abituato a innumerevoli appuntamenti galanti. Non fate domande se l’attenzione non è concentrata sulla risposta. Chi chiede per poi sbadigliare o guardare una ragazza che passa, è snervante.

Conquista: nulla di personale al primo appuntamento

Il primo incontro è prima di tutto un’occasione di svago. Entrare in particolari “privati” è assolutamente rischioso. Chi desidera sapere di noi donne o di cosa ci ha fatto stare male, viene allontanato. Almeno all’inizio. Sappiatelo: i segreti delle signore rimangono inconfessabili all’inizio di una storia. Forse anche per anni…

Se c’è una frase nata per uccidere qualsiasi tipo di scintilla, è “come pensi che stia andando?”. Noi ragazze non vogliamo analizzare un qualcosa che ancora non è nato. La Devon è chiara: “Analizziamo solo con le amiche. Magari davanti a un bel bicchiere di vino”. Anche i pettegolezzi piacciono poco. Parlare troppo di fatti altrui presuppone che possiate farlo anche dei nostri…

Alla giornalista britannica è stato chiesto nell’80% degli appuntamenti del suo ex. Errore. Grosso errore. Un accenno a storie passate può andar bene, ma vale la regola della discrezione. Non chiedere più di quanto è stato detto! Infine alcuni consigli agli uomini. Sorridere, offrire la cena o l’aperitivo. Assicurarsi che la signora torni a casa in tranquillità, e congedarsi con eleganza. “Sono stato benissimo stasera” è un must delle buone maniere!