Guglielmo Scilla, Mara Maionchi: simpatici o antipatici?

Guglielmo Scilla, Mara Maionchi, Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio. Questi i nomi dei vip più chiacchierati della settimana tra reality e talent show che esordiscono in TV. Come si sono comportate le stelle del piccolo schermo? Chi è stato antipatico e chi simpatico?

I simpatici. Guglielmo Scilla e il coming out prima di Pechino Express

Lo youtuber e concorrente della nuova edizione di Pechino Express si è espresso in rete senza mezzi termini sul proprio orientamento sessuale. Prima di partire per il reality ha pubblicato un video dove si dichiara omosessuale e dove il coming out avviene secondo un linguaggio molto diretto e per alcuni anche un po’ volgare. L’influencer ha infatti deciso di stilare in un video una lista delle dieci cose che gli piacciono e di dieci che non gli piacciono. Tra le cose più amate ha trovato posto proprio una metafora esplicita dei suoi gusti sessuali. Un bell’atto di coraggio esporsi pubblicamente. Bravo Scilla.

Mara Maionchi e il ritorno a X Factor

Giovedì 14 settembre è partito X Factor su Sky Uno e la Mara nazionale torna al tavolo dei giudici dopo lo Strafactor. Francamente si sentiva la mancanza della sua verve, della sua capacità critica e del suo humor. Simpaticissima come sempre.

Gli antipatici

Cristiano Malgioglio e la voglia intermittente di lasciare il GF Vip. Un giorno è la poca pulizia a far saltare i nervi, l’altro è l’esigenza di dormire da solo. Cristiano Malgioglio fa le bizze al Grande Fratello Vip e ogni due per tre minaccia di lasciare il reality un po’ come fece Pamela Prati durante la scorsa edizione. Capiamo la difficoltà di stare chiuso in un luogo con tante persone sconosciute ma si tratta pur sempre di un gioco. Nessuno ha infatti costretto il cantante e paroliere a partecipare alla nuova edizione del reality. Quindi va bene l’insofferenza ma che non si esprima proprio con questa frequenza. Un po’ antipatico.

Giulia De Lellis

Uscita dal programma Uomini e Donne, dove ha vinto il cuore di uno dei corteggiatori più amati, la De Lellis è una ragazza romana dal carattere molto forte. In parte è diventata ‘famosa’ perché durante la scorsa edizione litigò con Asia Nuccetelli per via della confidenza che si prese con il suo fidanzato Andrea Damante, ex concorrente del reality. Oggi pare che proprio nella Casa abbia colto l’occasione per smorzare i toni di quella polemica. Sincerità o pura tattica? Antipatica perché rinnega un passato recente di liti che per prima ha sfruttato per avere un po’ di popolarità.